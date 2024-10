Indurenti per unghie: cosa sapere e come applicarli

Gli integratori per unghie, disponibili in formato gel, rendono l'unghia più forte e sana in modo da non spezzarsi.

Le unghie, nel corso del tempo, per via di una serie di fattori, non sempre appaiono sane e forti. In alcuni casi, possono spezzarsi e rovinarsi a causa della loro fragilità. Per rinforzarle e fare in modo che crescano maggiormente forti, gli indurenti per unghie sono la formula ideale da applicare. Scopriamo quale scegliere e in che modo applicarli.

Indurenti per unghie

Le unghie vanno spesso incontro, se non sono ben trattate o curate, a spezzarsi, rischiano di diventare fragili, sfaldarsi e rompersi. Per prevenire questi inestetismi, gli indurenti per unghie sono da considerarsi la soluzione migliore. Si tratta di vari prodotti spesso sotto forma di smalti, sieri e oli che lavorano per una buona manicure e unghie più resistenti.

Le unghie possono presentarsi fragili e quindi spezzarsi facilmente a causa di un’alimentazione povera e carente in vitamine o sali minerali. In alcuni casi, anche lo stress o la stanchezza giocano un ruolo importante riguardo la manutenzione e protezione delle unghie. L’uso di determinati detersivi aggressivi o dello smalto in gel ne è un’ulteriore conseguenza.

Gli indurenti per unghie sono adatti per ridurre ed eliminare tutte queste possibili cause di una fragilità dell’unghia. Inoltre, sono di facile reperibilità, adatti alle tasche di tutti e soprattutto facili da usare e applicare, oltre al fatto che è possibile portarli sempre con sé, magari da tenere in borsa in caso di ogni occorrenza.

Sono delle formule trasparenti da usare sia da soli che come base per poi applicare lo smalto. Alcuni sono dei top coat che permettono alle unghie di essere maggiormente resistenti e durevoli nel tempo. In commercio si trovano anche formule come sieri e oli da applicare per poi lasciare in posa per alcuni minuti.

Indurenti per unghie: benefici

L’uso degli indurenti per unghie, come dice la parola stessa, comporta una serie di benefici e di vantaggi per il benessere dell’unghia e della manicure, in generale. Innanzitutto, si tratta di prodotti che vanno a rinforzare l’unghia stessa in modo che sia maggiormente resistente alle aggressioni esterne come stress, detergenti che sono tra le cause principali della loro fragilità.

Sono poi formule ricche di ingredienti come la cheratina, gli oli naturali che hanno proprietà benefiche dal momento che aiutano a stabilire un buon equilibrio dell’idratazione dell’unghia. Adatto per unghie particolarmente deboli o sfibrate che possono aumentare così la resistenza e la forza dell’unghia.

Alcuni indurenti per unghie presenti in commercio sono a base di acido ialuronico che potenzia l’idratazione ma che dona anche risultati e benefici già visibili in 14 giorni dall’uso del prodotto. Vanno a lavorare sull’unghia fragile rinforzando a partire dalla radice in modo che si possano avere delle unghie che siano sane e forti nel tempo.

Sono molto facili da applicare dal momento che si mettono come fosse un normale smalto lasciando in posa alcuni minuti affinché il prodotto faccia effetto.

Indurenti per unghie: promozioni online

I prodotti e strumenti per la bellezza delle proprie unghie sono disponibili online con varie offerte da non perdere. Cliccando la foto si visualizzano i dettagli. Qui sotto i migliori indurenti per unghie da scegliere con la descrizione e recensione di ogni formula.

1)Herome smalto rinforzante unghie

Un trattamento professionale di qualità in grado di dare risultati in una settimana permettendo di avere unghie forti e sane. Una formula priva di formaldeide che stimola il processo naturale della crescita per delle unghie che sono fragili e deboli che si spezzano.

2)Bionike Onails S43 soluzione rinforzante per unghie fragili

Un trattamento a base idro-alcolica per le unghie che si sfaldano e spezzano. Contiene ingredienti come il pantenolo, il magnesio, ma anche lo zinco che rinforzano la struttura dell’unghia andando a favorire la crescita. Una formula che dona la giusta forza all’unghia da applicare 3-4 volte al giorno.

3)Opi repair mode

Un siero adatta per le unghie sfaldate o rotte che previene la rottura. Una confezione in siero trasparente da 9 ml che si applica in modo costante dando protezione all’unghia. Basta applicare due volte al giorno per risultati efficaci.

Oltre agli indurenti per unghie sono da consigliare anche gli integratori per capelli e unghie dalla doppia funzione riparatrice.