Chi ha detto che il bianco sia il colore top solo dell’estate? Pare proprio che il 2023 sia l’anno del total white in tutte le sue sfumature e particolarità. Glamour, chic, fresco e sempre elegante, è il bianco il vero protagonista del nuovo anno.

Unghie total white: le tendenze per il 2023

Il bianco conquista, il bianco illumina, il bianco, nella sua semplicità, è tendenza. Naturale ed extra chic, il total white diventa il protagonista di tutte le manicure del 2023: cercate la vera tendenza? Allora tuffatevi nelle mille sfumature del più semplice dei colori.

Tra le sfumature più gettonate per il 2023 c’è sicuramente lei, la milky manicure, conosciuta più semplicemente come manicure bianco latte.

Tale sfumatura è quella più amata, non solo d’estate. Si tratta infatti di una sfumatura tra le più versatili, in quanto assume un’aura elegante e chic durante tutti i 365 giorni dell’anno, a prescindere dalla stagione.

Il bianco latte, nella sua semplicità, è il colore che funziona sempre; è romantico, è elegante, è versatile e si abbina perfettamente a ogni contesto e situazione. La milky manicure è semplice da realizzare e può essere resa un po’ più particolare grazie a piccole tips beauty d’effetto.

Bianco latte e rosa: la sfumatura romantica per il 2023

Se state ricercando una manicure romantica ed essenziale, le unghie Baby Boomer sono la soluzione perfetta. La nail art in questione è una delle tendenze più diffuse degli ultimi tempi e pare che il 2023 continuerà a proporla con grande frequenza. La manicure Baby Boomer punta sull’effetto degradè, in cui il bianco latte si sfuma dolcemente a un altro colore tenue, tra cui il rosa è sicuramente quello più gettonato.

Milky manicure e brillantini: la voglia di brillare continua

La semplicità si fonde con la luce: la milky manicure può essere impreziosita da una pennellata di glitter, pronta a farvi splendere anche nelle notti più buie. Potreste optare per una nail art a base bianca, su cui lasciare cadere una spolverata di glitter abbinati o, se proprio state ricercando la tendenza 2023, create delle linee ondeggianti luminose sull’unghia: l’effetto ondulato donerà movimento e creerà sfumature extra shimmer.

Unghie bianco latte e colore? Si può ed è tendenza

Non sapete proprio rinunciare al colore? Niente panico: la milky manicure abbraccia anche i dettagli più colorati. Di grande tendenza l’accoppiata bianco-blu, ma non si disdegnano altri dettagli colorati, in cui dare libero sfogo alla creatività più spontanea.

Anche l’oro si sposa perfettamente al bianco latte: la milky manicure del 2023 sceglie dunque dettagli oro da mixare a una base bianca. È il caso della french manicure milky, dove le lunette delle unghie si tingono d’oro e parlano di elegante personalità. Se poi volete qualcosa di più originale, provate ad alternare unghie milky a unghie completamente dorate: sarà amore a prima vista.

Sulla forma dell’unghia dipende molto dai vostri gusti; la tendenza del 2023 è l’anno dell’unghia a mandorla, ma è sì anche per le unghie più corte o un po’ più lunghe. Sono molte le soluzioni per ottenere la forma che si desidera, tra cui l’utilizzo di gel (bianco latte, ovviamente), in grado di creare la forma desiderata.

La milky manicure vi conquisterà.