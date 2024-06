Tutti i benefici del CBD

L'olio di CBD è un estratto derivante dalla canapa. Di recente, l'interesse per questa sostanza è cresciuto tantissimo, in virtù dei suoi benefici per la salute.

Il cannabidiolo migliora la qualità del sonno

L’olio di CBD è un estratto derivante dalla canapa. Di recente, l’interesse per questa sostanza è cresciuto tantissimo, in virtù dei suoi benefici per la salute. Uno di quelli più indagati è la sua capacità nel migliorare la qualità del sonno. Dagli studi effettuati finora, sembrerebbe che il CBD agisca direttamente sulla fase REM, velocizzando il passaggio alla fase NREM, quella caratterizzata da un sonno più profondo. È per questa ragione che brand noti come CBD VITAL hanno deciso di proporre gocce per dormire in grado di migliorare qualità e durata del sonno in maniera del tutto naturale. Il prodotto è sicuro, certificato ed efficace, realizzato con olio di CBD di altissima qualità. Rispetto a molti altri rimedi convenzionali, il cannabidiolo è un’alternativa naturale e ben tollerata. A supportare le proprietà di questa sostanza contribuisce un numero sempre più elevato di studi. Oggi, i prodotti a base di CBD non rappresentano soltanto un trend, ma una realtà basata su diverse prove scientifiche. CBD VITAL impiega soltanto prodotti biologici puri ad alto contenuto di fitocannabinoidi, privi di residui di solventi e metalli pesanti.

Gli effetti del CBD sull’ansia

Uno studio condotto in Canada ha valutato gli effetti di un trattamento a base di CBD su condizioni psicologiche severe quali ansia, attacchi di panico e depressione. Il test ha coinvolto 279 pazienti che lamentavano sintomi gravi o moderati, rilevando un discreto miglioramento dopo l’impiego prolungato di prodotti contenenti CBD puro. Un’altra ricerca, pubblicata sul British Journal of Clinical Pharmacology ha esaminato gli effetti del cannabidiolo su disturbi quali stress, epilessia e diverse forme di dolore cronico. Anche in questo caso, i risultati sono stati incoraggianti.

Il CBD riduce la produzione di sebo

Una ricerca pubblicata sul Journal of Clinical Investigation ha dimostrato come il CBD sia in grado di ridurre efficacemente la produzione di sebo, fattore chiave nella formazione dell’acne. Ma non finisce qui, poiché le sue spiccate proprietà antinfiammatorie contribuiscono a spegnere l’infiammazione alla base delle eruzioni cutanee. Inoltre, il CBD si è dimostrato utile anche in presenza di disturbi come la psoriasi e la dermatite e nel proteggere la pelle dai danni provocati dai radicali liberi. I test di laboratorio hanno evidenziato le capacità di questa sostanza nel ridurre la produzione di citochine infiammatorie, contribuendo a mitigare i sintomi di una vasta gamma di infiammazioni.

Il cannabidiolo attenua i sintomi dell’artrite

Una ricerca pubblicata sull’European Journal of Pain ha indagato gli effetti dell’applicazione di prodotti per uso topico a base di CBD per il trattamento dell’infiammazione e del dolore associati all’artrite. I risultati hanno mostrato una significativa riduzione dei sintomi in tutti i soggetti trattati con CBD rispetto al gruppo di controllo. Del resto, il CBD è noto per le sue proprietà analgesiche, che lo rendono un trattamento interessante per un’ampia gamma di condizioni dolorose, tra cui mal di schiena e contratture muscolari. Provare per credere!