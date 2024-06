Claudio Pallitto è un personal trainer, nonché nuovo compagno dell’attrice romana Micaela Ramazzotti. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerlo meglio.

Claudio Pallitto, chi è il personal trainer che ha stregato Micaela Ramazzotti: età, figli, Tamarreide

Claudio Pallitto è il nuovo compagno dell’attrice romana Micaela Ramazzotti. Claudio ha 39 anni ed è un personal trainer e gestisce la sua palestra in zona Appia a Roma. E’ un grande tifoso della Roma, tanto che è spesso in Curva Sud. Claudio Pallitto è inoltre il personal trainer della figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, Chanel, e anche Cristian Totti frequenta spesso la sua palestra. Claudio Pallitto non è però un volto nuovo, anzi lo abbiamo già visto in televisione. L’uomo ha infatti partecipato nel 2011 al programma di Italia 1 dal titolo “Tamarreide”, programma dedicato al mondo dei tamarri. Claudio ha avuto anche due piccole parti in due film di Paolo Virzì, ex marito di Micaela Ramazzotti. Se volete saperne di più su di lui lo potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram (monster_team85), che a oggi ha quasi 6mila follower.

Claudio Pallitto e Micaela Ramazzotti: la storia d’amore

Come abbiamo appena visto, Claudio Pallitto è un personal trainer romano, nonché fidanzato con l’attrice Micaela Ramazzotti. I due in realtà starebbero insieme già da diverso tempo, entrambi infatti sono soliti condividere sui rispettivi social alcuni scatti insieme. Claudio, ad esempio, ha condiviso una foto di Micaela ai David di Donatello. Ecco cosa ha scritto il personal trainer a corredo delle foto: “ti sei presentata a questi David come una dea, una donna dall’anima gentile e un cuore d’oro con tutti, purtroppo i pronostici non sono andati come speravamo e come ci eravamo detti, anche ridendo e scherzandoci su. Sei una donna speciale, ti auguro di essere forte come sei e come sei stata (e come sarai). Per me la vincitrice del David lo eri già da quando siamo partiti da casa. Fiero di accompagnarti in ogni tua avventura perché so quanto tieni al tuo lavoro.” Le parole di Claudio Pallitto testimoniano che la relazione tra lui e la Ramazzotti sia forte e solida. In questi giorni, il nome di Pallitto si legge spesso sui giornali per via della sua presenza in un ristorante romano, dove c’è stata una lite tra Micaela Ramazzotti e l’ex marito, il regista Paolo Varzì. La lite è stata molto accesa, tanto che pare siano anche volati anche dei piatti. I Carabinieri sono dovuti intervenire per calmare gli animi. Micaela si trovava a cena con uno dei figli avuti con Varzì, e appunto Claudio Pallitto. A un certo punto nel ristorante è arrivato anche il regista, e dopo poco è scoppiata la lite furiosa. La Ramazzotti e Varzì insieme hanno avuto due figli. La coppia si è separata nel 2018.

