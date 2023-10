Sta spopolando sui social una nuova tendenza trucco, ovvero il matcha latte make up. Ma, di cosa si tratta? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Matcha latte make up: nasce la tendenza trucco 2023 ispirata alla bevanda antiossidante

Sui social network sta davvero spopolando una nuova tendenza trucco, ovvero il matcha latte make up, ovvero una nuova versione del latte make up. Il tè in polvere con schiuma di latte dà origine alla bevanda matcha latte, ovvero quella bevanda di colore verde antiossidante. La tendenza matcha latte make up si ispira proprio al colore di questa bevanda, ovvero il verde. In poche parole, questo nuovo beauty trend riprende i colori nude e caldi del latte make up con l’aggiunta del verde intenso agli occhi. Si tratta di un trucco che si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di carnagione e il verde può essere scelto di varie tonalità, a seconda appunto della carnagione, ma anche a seconda dell’occasione. Il matcha latte make up è caratterizzato da toni caldi e da uno smokey eyes molto marcato dalle sfumature del verde, il classico colore del tè matcha. Su Instagram e soprattutto su TikTok potete trovare diversi video e tutorial su come realizzare questo trucco, che risulta essere perfetto un pò per tutte le stagioni.

Matcha latte make up: come realizzare la tendenza trucco del 2023

Come abbiamo appena visto, il matcha latte make up è la nuova tendenza trucco dell’anno da provare il prima possibile. Vediamo adesso insieme come fare per realizzare questo particolare tipo di trucco che risulta essere non troppo difficile:

Base trucco : per prima cosa bisogna pensare all’incarnato e realizzare quindi una perfetta base trucco che è in pratica identica a quella per realizzare il latte make up che tanto ha spopolato negli scorsi mesi. Quindi, dopo aver deterso e idratato il viso, bisogna applicare un fondotinta idratante dalla texture cremosa, aggiungendo poi un olio nutriente.

: per prima cosa bisogna pensare all’incarnato e realizzare quindi una perfetta base trucco che è in pratica identica a quella per realizzare il latte make up che tanto ha spopolato negli scorsi mesi. Quindi, dopo aver deterso e idratato il viso, bisogna applicare un fondotinta idratante dalla texture cremosa, aggiungendo poi un olio nutriente. Correttore : il correttore va applicato solamente nelle zone da correggere, come per esempio l’angolo dell’occhio o attorno al naso.

: il correttore va applicato solamente nelle zone da correggere, come per esempio l’angolo dell’occhio o attorno al naso. Bronzer: dopo di che bisogna realizzare un leggero contouring con un bronzer nella zona delle tempie, della fronte e della parte alta degli zigomi.

dopo di che bisogna realizzare un leggero contouring con un bronzer nella zona delle tempie, della fronte e della parte alta degli zigomi. Labbra: le labbra sono rigorosamente color nude, via libera quindi ai rossetti dal finish glow e nude.

le labbra sono rigorosamente color nude, via libera quindi ai rossetti dal finish glow e nude. Occhi: la parola d’ordine è usare il colore verde. Potete utilizzare due o più tonalità di verde, dalla più chiara alla più scura, al fine di realizzare uno smokey eyes intenso e luminoso. Utilizzando poi una matita verde matcha o un eyeliner potete creare il classico effetto dello sguardo allungato. Infine non può certo mancare il mascara, meglio se nero e volumizzante ed ecco che avete creato il matcha latte make up.

Vi ricordo comunque che su TikTok digitando l’hashtag matchalattemakeup potete trovare tantissimi video dove viene spiegato e mostrato come fare per realizzare questo nuovo beauty trend.

