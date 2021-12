Pantone Color Institute ha già individuato quale sarà il colore dell’anno per il 2022. Si tratta di “Very Peri” e sarà protagonista del mondo del design e della moda per il prossimo anno. Scopriamo qualcosa di più su questa particolare tonalità, cosa vuole significare e come i colori scelti da Pantone hanno raccontato questi ultimi anni caratterizzati dal Coronavirus.

Very Peri è il colore per il 2022 secondo Pantone

Very Peri è una delle tonalità del colore conosciuto come perywinkle, o pervinca per noi in Italia. Prende il nome dall’omonimo fiore che reca sui suoi petali le medesime sfumature che Pantone ha sapientemente riprodotto unendo un blu tendente al viola ad una punta di rosso. Il risultato? Un violetto tendente al grigio davvero trendy!

Non è un caso infatti, se tra i colori di tendenza decretati per il 2021, anno caratterizzato fortemente dalla pandemia da Coronavirus, c’è proprio il grigio.

Il Very Peri quindi, vuole rappresentare il periodo di transizione che, si spera, sarà il 2022. Ma non solo.

Un periodo di transizione

Come dicevamo, per il 2021 i colori dell’anno secondo Pantone erano due: Ultimate Grey e Illuminating, un giallo vibrante.

L’intenzione era quella di trasmettere un messaggio di forza e speranza dopo un 2020 caratterizzato dal lockdown che ha portato ad uno stravolgimento totale di quelle che erano le nostre abitudini.

Per il 2022 quindi, Pantone ha voluto rappresentare il periodo di transizione che stiamo vivendo e per cui siamo portati a vivere un mix di due sensazioni in particolare: la calma, rappresentata dal blu e legata ad un riabituarsi graduale ad una nuova realtà. L’energia, passionale e travolgente, rappresentata dal rosso invece, caratterizza la voglia di rivalsa. Ma la scelta di questo colore è anche un richiamo al fenomeno “phygital”, nato proprio durante la pandemia: ovvero il profondo legame che si è ormai creato tra mondo reale, fisico e mondo digitale. Un esempio su tutti, il Metaverso pensato da Mark Zuckerberg, creatore di Facebook.

Come nasce il Color of the Year

Il Pantone Color of the Year non è certo una novità. Nasce infatti nel 2000, quando l’azienda nata negli anni ’50 e nota per aver inventato un sistema di catalogazione dei colori che si è rivelato essere molto utile per diversi campi, dalla moda al design, decide di eleggere quello che tra tutti sarà il colore protagonista dell’anno successivo. La scelta avviene grazie agli studi approfonditi di un centro di ricerca dedicato ad analizzare tutte le tendenze cromatiche per l’anno successivo, per poi proporle alle aziende di moda, arte e ovviamente design che a loro volta, ne trarranno ispirazione per la realizzazione di nuovi trend.

Very Peri fa parte della famiglia dei viola e viene spesso confuso con il lilla ma a differenza di questo il pervinca è caratterizzato da tonalità più calde. Perfetto sicuramente per la primavera sembra essere anche tra le tendenze della stagione invernale, almeno per quanto riguarda quella a cavallo tra il 2021 e, appunto il 2022. Non vi resta quindi che pensare a quanti bellissimi outfit creare con questo colore!