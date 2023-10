Scopriamo insieme come funziona il trapianto di sopracciglia e qual è il suo costo. Si tratta di una tecnica per dire addio ai danni della pinzetta.

Il trapianto di sopracciglia è la tecnica definitiva per dire addio ai danni della pinzetta: il costo

Tempo fa andavano di moda le sopracciglia molto sottili e a distanza di anni si notano le conseguenze del lavoro con la pinzetta. Le sopracciglia inevitabilmente si assottigliano e per averle folte, come va di moda ora, è necessario ricorrere al microblading, tecnica estetica che consente di disegnare il pelo. Esiste anche un’altra soluzione, ovvero il trapianto di sopracciglia. Come spiegato dalla dottoressa Biancamaria Mancini, Responsabile Ricerca e Sviluppo Istituto Helvetico Sanders, su Vanity Fair, esistono molte cause che fanno diminuire le sopracciglia, come il lavoro della pinzetta, squilibri ormonali, malattie della pelle, diete forti e invecchiamento. Il trapianto delle sopracciglia è un autotrapianto in cui i peli vengono prelevati dalla parte posteriore della testa e inseriti in quella diradata delle sopracciglia per ricreare la forma dell’arcata e donare un effetto naturale. La tecnica si chiama FUE (Follicural Unit Extraction) ed è la stessa impiegata per il trapianto dei capelli, ma richiede maggiore precisione e manualità.

Durante l’intervento, il chirurgo estrae i follicoli piliferi singolarmente, che vengono poi inseriti nell’area della fronte, tra i 150 e i 300 innesti per soppracciglio. L’intervento si esegue in anestesia locale e il post operatorio è lieve. Rimangono delle crosticine che poi cadono. Fino ai sei mesi successivi si assiste all’assestamento del pelo. Il costo di un intervento di trapianto di sopracciglia può andare dai 1000 euro per piccoli ritocchi, fino ai 5000 euro per il rifacimento completo delle arcate sopracciliari. Un prezzo che cambia in base all’entità dell’intervento e alla città in cui si effettua e al medico o il centro a cui si rivolge.

Trapianto di sopracciglia: la differenza con il microblading

Il microblading è un trattamento estetico, una tecnica di make-up semipermanente attraverso cui vengono rilasciati sotto la cute dei pigmenti biocompatibili disegnando delle piccole linee nell’area sopracciliare. La tecnica permette di ricostruire parzialmente o totalmente le sopracciglia con un effetto realistico, ma è un disegno in 2D e non è definitivo. Il trapianto di sopracciglia è una procedura di medicina estetica che può essere eseguita solo da un medico, è permanente, dona un risultato naturale che non deve essere ritoccato nel corso del tempo, anche se i peli devono essere accorciati come i capelli. Se il follicolo è ancora vivo è possibile anche usare dei sieri per la crescita del pelo, altrimenti non hanno effetto. Quando i peli sono radi, destrutturati e fragili, l’applicazione di un prodotto può rinforzare la cheratina, che è la proteina che costituisce ciglia e sopracciglia, che apporta vitamine, estratti vegetali, oli naturali, per dare un buon risultato estetico.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT: