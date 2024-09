Eliminare per sempre i punti neri: maschere e pulizia del viso

Per eliminare i punti neri possiamo effettuare un’accurata pulizia del viso. Per poter togliere i punti neri è necessario dilatare i pori. Innanzitutto facciamo bollire dell’acqua, dopodiché abbassiamo la fiamma e avviciniamo il viso alla pentola. Una volta che il viso è bagnato possiamo togliere i punti neri, possibilmente con uno strumento specifico che potete trovare in farmacia. Possiamo anche realizzare delle maschere fai da te per eliminare i punti neri: