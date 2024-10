Workout e skincare sono in realtà collegati, il fare regolare attività fisica infatti apporta numerosi benefici anche alla nostra pelle. Ma vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Skincare e workout: per una pelle più sana

Tutte noi vorremmo avere una pelle sana, luminosa e dall’aspetto più giovane. Il tempo passa per tutte noi e non si può certo impedire ai segni del tempo prima o poi di apparire ma, con una corretta skincare quotidiana e una regolare attività fisica si può senz’altro rallentare il processo di invecchiamento cutaneo e apparire più giovani rispetto all’età anagrafica. Troppe donne trascurano o l’una o l’altra, c’è chi acquista i prodotti migliori per la pelle, dai sieri alle creme anti rughe, vivendo però una vita sedentaria, chi invece trascura la skincare concentrandosi solo sull’attività fisica. Ciò che si dovrebbe invece fare è stare diciamo nel mezzo, è trovare il giusto equilibrio tra workout e skincare. Entrambi sono importantissimi e per ottenere risultati migliori ci deve appunto essere un equilibrio.

Skincare e workout: preparare la pelle prima dell’attività fisica

Non sto a ripetere l’importanza per la nostra salute in generale del fare attività fisica con regolarità, che sia il praticare uno sport, che sia l’andare in palestra, che sia il fare lunghe passeggiate a passo veloce ogni giorno. In questo articolo però parliamo della relazione tra il workout e l’avere una pelle sansa e luminosa. Ci sono infatti alcune cose da fare prima di iniziare l’allenamento, ovvero la pelle va preparata, proprio perché l’attività fisica mette la pelle a dura prova e, se non la prepariamo, rischiamo di essere vittime di irritazioni, acne e altre problematiche cutanee. Ma ecco alcuni consigli da fare pre-workout:

Rimuovere il trucco: poche donne lo fanno ma, prima di fare workout bisogna rimuovere il trucco. Rimuovendo il make up si può infatti prevenire l’ostruzione dei pori e quindi la comparsa di brufoli eccetera.

poche donne lo fanno ma, prima di fare workout bisogna rimuovere il trucco. Rimuovendo il make up si può infatti prevenire l’ostruzione dei pori e quindi la comparsa di brufoli eccetera. Protezione solare : se si fa workout all’aperto è essenziale mettere la crema solare, anche nelle stagioni fredde, peer proteggere la pelle dai raggi UV e da quelli UVA, presenti tutto l’anno.

: se si fa workout all’aperto è essenziale mettere la crema solare, anche nelle stagioni fredde, peer proteggere la pelle dai raggi UV e da quelli UVA, presenti tutto l’anno. Acqua spray: durante l’allenamento è bene ogni tanto spruzzare sul viso l’acqua spray, perfetta per mantenere l’equilibrio idrolipidico della pelle.

A fine allenamento importantissimo detergere bene il viso per togliere il sudore, impurità e anche la crema solare.

Skincare e workout: gli errori da evitare

Abbiamo appena visto cosa bisogna fare per preparare la pelle prima di fare workout, in quanto la nostra pelle va appunto protetta da sudore e da agenti esterni. Vediamo adesso invece quali sino gli errori da evitare per quanto riguarda la skincare: