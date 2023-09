Volete liberarvi delle occhiaie scure o nere? Bene, siete nel posto giusto, all’interno di questo articolo vedremo proprio quali sono i prodotti da provare subito.

Come liberarsi delle occhiaie scure o nere? 10 prodotti (+1) da provare ora

Sono tante le cause per le quali compaiono le occhiaie scure o nere, dalla mancanza di sonno, alla disidratazione, allo stress, al fumo, alla cattiva alimentazione, all’alterazione della pigmentazione cutanea, alla fragilità capillare, all’invecchiamento cutaneo e cosi via. Per noi donne le occhiaie rappresentano un inestetismo, ma per fortuna esistono diversi modi per liberarsene. Vediamo adesso insieme 10 prodotti (+1) per liberarsi delle occhiaie nere o scure:

Lierac Diopticerne Fluido Contorno Occhi: trattamento intensivo per la correzione delle occhiaie con peptidi anti luce blu. Disponibile su Amazon al costo di 19,48 euro. SkinLabo Siero Contorno Occhi Intensive Lift: siero rassodante che riduce al minimo le occhiaie dando alla pelle un aspetto più compatto. Lo trovate su Amazon al costo di 19,90 euro. Rilastic Crema Contorno Occhi Micrò: con acido ialuronico e complesso vitaminico, adatto a tutti i tipi di pelle. La trovate su Amazon al prezzo di 5,25 euro. Collistar Crema con pigmenti cromo-correttori: per un’azione correttiva, liftante e ristrutturante. Disponibile su Amazon al costo di 27,27 euro. Matt Age Active Crema Contorno Occhi: anti rughe e anti occhiaie, con acido ialuronico 3P. La trovate su Amazon al costo di 9,99 euro. Face D – Fast Anti Dark Circles: contiene dei pigmenti che mascherano le occhiaie e combatte anche i danni ai radicali liberi. La potete trovare su Amazon al costo di 24,00 euro. Remescar – Dark Circle Istant Result: riduce le occhiaie immediatamente grazie alla presenza dell’acetil tetrapeptide-5, un peptide che aiuta a scolorire le occhiaie. Potete trovarla su Amazon al costo di 28.00 euro. Filorga – Optim-Eyes Eye Contour: ricca di vitamine e amminoacidi, ottima contro le occhiaie. Disponibile su Amazon al prezzo di 34,79 euro. Nuvò Siero Contorno Occhi Bio: siero che contiene l 80% di bava di lumaca concentrata, perfetta sia per le imperfezione che per le occhiaie. Potete trovare questo siero su Amazon al costo di 23,90 euro. Sesderma – C Vit Eye Contour Cream: con vitamina C, riduce le occhiaie e migliora la consistenza della pelle. Potete trovarla su Amazon al costo di 24,99 euro. Bionike – Defence Eye Anti Occhiaie: eccellente crema anti occhiaie per pelli sensibili e intolleranti. Potete trovarla su Amazon al costo di 18,43 euro.

Queste sono quindi le migliori creme e i migliori sieri da provare per liberarsi delle occhiaie scure o nere.

Come liberarsi delle occhiaie scure o nere: i rimedi casalinghi

Oltre alla creme e ai sieri che abbiamo appena visto, esistono anche alcuni rimedi casalinghi. Uno di questi è l’applicazione sugli occhi di bustine di tè, nero o verde, lasciandole in posa per una ventina di minuti dopo averle fatte raffreddare per circa mezz’ora in frigorifero. Il tè contiene un benefico mix di antiossidanti e teina che stimolano la circolazione sanguinea e riducono la ritenzione di liquidi sotto pelle. Un altro metodo è l’applicazione di cubetti di ghiaccio racchiusi in un panno di cotone, i quali aiutano a minimizzare l’inestetismo, poiché decongestionano e stimolano il microcircolo.

