La trama della nuova serie-tv spagnola Madri, una vita d'amore conquisterà il pubblico, proprio come il cast: alla scoperta della serie

Si intitola Madri, una vita d’amore la serie-tv sbarcata in Italia ma di origine spagnola. Il titolo originale, infatti, è Madres. Amor y vida e dopo il grande successo ottenuto in Spagna la serie è finalmente arrivata in Italia.

Madri, una vita d’amore: la trama della serie-tv

La nuova serie-tv Madri, una vita d’amore, è andata in onda nel 2020 in Spagna e poi arrivata in Italia, più precisamente su Mediaset Infinity.

La trama della serie-tv spagnola racconta le storie di cinque madri che lottano fianco a fianco con i propri figli contro la malattia. Il contesto, dunque, è quello ospedaliero e già da tale dettaglio si può percepire il grado di emotività del progetto. Queste cinque madri dimostreranno un grande coraggio di vita e si racconteranno attraverso le mille sfumature di quest’ultima. Oltre alla malattia e ai figli, infatti, le donne vivranno la quotidianità della famiglia, dell’amore e naturalmente anche quella del lavoro.

Madri, una vita d’amore si vuole dunque concentrare sulla potenza femminile e sull’amore verso i propri figli, ma vuole anche sottolineare la grande solidarietà che si viene a creare tra le protagoniste, sempre prontissime ad aiutarsi a vicenda per affrontare tutte le difficoltà nel migliore dei modi.

Nella nuova serie-tv spagnola c’è tutta l’emozione possibile e c’è tanta vita da raccontare. Vita non sempre facile, soprattutto quando a essere in difficoltà sono i figli. Insomma, una trama avvincente quella di Madri, una vita d’amore e il pubblico, date le premesse, pare essere già in fibrillazione.

Madri, una vita d’amore: il cast e gli attori della serie-tv

Nel cast della serie-tv spagnola Madri, una vita d’amore, il pubblico avrà modo di scoprire i volti di:

Aida Folch è Olivia Zabala;

Alain Hernàndez è Simòn Herrera;

Belén Rueda è Marian Ballesteros;

Carmen Ruiz è Luisa;

Antonio Molero è Antonio Jurado;

Ana Labordeta è Vicky;

Carla Diaz è Elsa;

Joel Bosqued è Andry;

Maria de Nati è Juani Soler;

Rosario Pardo è Mila;

Eva Ugarte è Paula Artigas;

Jon Plazaola è Eduardo;

Elisabet Gelabert è Esmeralda Amuedo;

Ana Rayo è Asun Lago;

Alberto Velasco è Rafa;

Nacho Fresneda è Chema;

Julio Bohigas-Couto èSergio Herrera;

Rocío Muñoz-Cobo èKira;

Marcos Ruiz èIván;

Vicky Luengo èNatalia;

Roger Batalla èDavid Aguilera;

Pilar Pintre èDoctora Velázquez;

Paula Morado èAlicia;

Xavi Mira è Julio;

Ayoub El Hilali è Nasser;

Alba de la Fuente è Cristina;

Adrian Viador è Lucas;

Irene Arcos è Claudia;

Carmen Arévalo èCata Díaz;

Emilio Buale èVíctor

Madri, una vita d’amore: quando va in onda e dove va in onda la nuova serie-tv?

La nuova serie-tv spagnola Madri, una vita d’amore andrà in onda a partire dal 21 giugno 2023 in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Gli episodi della serie sono 26 in totale e corrispondono alle prime due stagioni, girate entrambe a Madrid. La prima stagione, composta da 13 episodi, è stata trasmessa per la prima volta su Amazon Prime Video l’8 maggio 2020.