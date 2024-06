La skincare è importantissima per tante ragioni, tra cui prevenire i segni del tempo. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, qual è la routine perfetta.

Skincare anti-age: la routine perfetta

Il tempo non si può fermare, ma se ci si prende cura fin da giovani della propria pelle si può rallentare la comparsa delle rughe e apparire più giovani anche col passare degli anni. La skincare è quindi fondamentale, ed è fondamentale eseguirla ogni giorno, non una volta ogni tanto, e fin da quando si è giovani. Ovviamente cambiano i prodotti a seconda dell’età, mai prendere un prodotto per pelli mature se si è giovani e viceversa. Oltre al trascorrere del tempo, ci sono diversi fattori che portano all’invecchiamento della pelle, tra i quali lo stress, l’ansia, l’inquinamento, lo smog e i raggi UV. Questi fattori esterni causano l’azione dei radicali liberi, i quali provocano l’ossidazione delle cellule della pelle. Per questo una corretta skincare è super importante. La skincare antiage è fondamentale che contenga prodotti a base di acido ialuronico e con trattamenti antiossidanti. In base poi alle esigenze delle propria pelle, si devono acquistare i prodotti adatti. Ma, quali sono i vantaggi delle skincare antiage? Vediamoli insieme:

Corregge i segni dell’invecchiamento della pelle.

della pelle. Previene gli effetti prematuri dell’ ossidazione cutanea.

Protegge la pelle dai danni dei raggi UV.

Insomma, la skincare anti-age è davvero molto importante se si vuole rallentare la comparsa dei segni del tempo e apparire così più giovani con una pelle più morbida e levigata. Ma andiamo adesso a vedere insieme come si effettua una corretta skincare anti-age.

Skincare anti-age: come si effettua?

Come abbiamo appena visto, una corretta skincare anti-age è molto importante per combattere i segni del tempo e apparire più giovani, con una pelle più morbida e levigata. Ma come si effettua? Vediamo adesso insieme gli step per una skincare anti-age perfetta:

Detersione: la prima cosa da fare è detergere il viso. Nel caso si è truccate, il trucco va rimosso completamente, ma è importante detergere il viso mattina e sera anche se non si è truccate. Ideale usare un detergente esfoliante con acido glicolico libero, che stimola il ricambio cellulare.

la prima cosa da fare è detergere il viso. Nel caso si è truccate, il trucco va rimosso completamente, ma è importante detergere il viso mattina e sera anche se non si è truccate. Ideale usare un detergente esfoliante con acido glicolico libero, che stimola il ricambio cellulare. Siero: viene spesso snobbato, ma in realtà l’applicazione quotidiana del siero viso è essenziale per mantenere la nostra pelle più giovane, inoltre permette alla crema di essere poi assorbita meglio. Optare per un siero viso specifico anti età.

viene spesso snobbato, ma in realtà l’applicazione quotidiana del siero viso è essenziale per mantenere la nostra pelle più giovane, inoltre permette alla crema di essere poi assorbita meglio. Optare per un siero viso specifico anti età. Crema: dopo aver applicato il siero è tempo di mettere la crema. Anche qui la crema va scelta in base all’età e al tipo di pelle, acneica, secca, grassa eccetera. Ideale per il giorno sceglierne una che abbia anche la protezione solare.

dopo aver applicato il siero è tempo di mettere la crema. Anche qui la crema va scelta in base all’età e al tipo di pelle, acneica, secca, grassa eccetera. Ideale per il giorno sceglierne una che abbia anche la protezione solare. Retinolo: la sera per una corretta skincare anti-age, è consigliato l’utilizzo di un siero correttivo al retinolo, in grado anche di aumentare la produzione di collagene.

