A cosa serve e come si usa il siero viso? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Siero viso: che cos’è e a cosa serve

Il siero viso è al giorno d’oggi usatissimo da tantissime donne, molte di noi non riescono proprio a farne a meno. Ma, che cos’è esattamente il siero viso? Si tratta di un prodotto cosmetico dalla formula ultra concentrata in principi attivi ed è considerato quasi come se fosse un “aiutante” della crema. Nel senso che applicando il siero prima della crema fa in modo di potenziare i benefici della crema stessa. Per questo è bene utilizzare il siero mattina e sera, prima di applicare la crema giorno e poi la crema notte. La texture del siero viso è leggera e fluida, proprio per favorire l’assorbimento cutaneo. Ma vediamo ora nel dettaglio quali sono i vantaggio del siero viso:

Potenzia gli effetti della crema.

E’ ricco di principi attivi.

E’ caratterizzato da una texture leggera che ne facilita l’assorbimento cutaneo.

Lenisce la pelle sensibile e quella acneica.

Migliora l’aspetto di rughe e linee sottili.

Protegge la pelle dai danni causati dai radicali liberi.

Non è pesante sulla pelle.

Stimola il rinnovamento cellulare.

Contrasta gli effetti nocivi dell’inquinamento sulla pelle.

Si assorbe rapidamente.

Insomma, il siero per il viso è davvero un prodotto al quale non rinunciare si deve proprio rinunciare!

Siero viso: come si usa

Come abbiamo appena visto, il siero viso è un cosmetico dalla formula ultra concentrata di principi attivi che consente di potenziare anche gli effetti della crema. Ma, come si usa? Innanzitutto, per prima cosa il siero viso va applicato sul volto deterso e rigorosamente prima della crema giorno o notte. Quindi, una volta lavato e asciugato il viso, è possibile applicare il siero sul viso, utilizzando entrambe le mani e facendo dei massaggi circolari in diagonale, partendo dalla linea bassa del viso. Il movimento andrebbe ripetuto per sei volte. Prima di applicare la crema viso, il consiglio è quello di attendere dai 3 ai 5 minuti. Il siero va applicato almeno una volta al giorno.

Per quanto invece riguarda la scelta del siero viso giusto, dipende dal tipo della nostra pelle: matura, secca, acneica e così via. Sul mercato oggi esistono tantissimi tipi diversi di siero, il consiglio è fare delle ricerche per trovare quello perfetto per le nostre esigenze e per i risultati che vogliamo ottenere. Ad esempio ci sono anche i sieri con acido ialuronico, che hanno un’azione lifting immediata e sono in grado di donare un incarnato più luminoso. Ci sono poi quelli ad azione riparatrice, adatti soprattutto per correggere i segni del tempo, che sono anche super idratanti. Insomma, come abbiamo visto, il siero viso non può proprio mancare nella nostra skincare quotidiana. Se ancora non lo avete beh, è arrivato il momento di provarne uno!

GLI ARTICLIO PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Primavera 2024: queste sono le migliori creme viso

Detergente viso delicato: come prendersi cura della pelle sensibile