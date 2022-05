Sabot estivi da donna: i trend del momento

Con l’estate che si avvicina, si incomincia già a capire quali saranno le prossime calzature da indossare per ogni occasione. Tra i tantissimi modelli, i sabot estivi sono il tipo di calzatura perfetta anche per la comodità che hanno e per cosa propongono le ultime tendenze in merito, come spieghiamo qui.

Sabot estivi da donna

Si tratta del modello di scarpa da avere per questa estate. I sabot estivi si caratterizzano per essere una scarpa chiusa sul davanti che lascia scoperto il tallone nella parte posteriore. Un modello di calzatura molto richiesto e apprezzato da ogni donna che vuole sfoggiarli in tantissimi modi nella stagione estiva.

Una calzatura che ha origini incerte, dal momento che sembra sia nata tra il Belgio e l’Olanda per poi espandersi un po’ ovunque diventando la scarpa must have da indossare in estate, che sia durante il giorno o anche la sera.

Nei modelli tradizionali, la parte caratteristica era il legno per resistere alle alte temperature dei paesi montani.

Si tratta di un modelli che è aperto sul dietro lasciando il tallone libero e chiuso nella parte anteriore. Si differenzia dai sandali, altra calzatura tipica del periodo estivo, proprio perché i sabot estivi non hanno cinturini alla caviglia o listelli che coprano il dorso del piede. Sono molto comode e si possono indossare in qualsiasi occasione.

Si possono portare con qualsiasi abbigliamento, passando dai jeans agli shorts arrivando anche a outfit più romantici. Ovviamente per indossarli bisogna fare attenzione alla bellezza dei propri piedi in modo da valorizzarli con questo tipo di calzatura adatta al periodo estivo.

Sabot estivi da donna: modelli

Le vetrine, le tendenze e anche le passerelle fanno sfoggio dei sabot estivi mostrandoli in tantissimi modelli presenti sul mercato per accontentare i gusti di ogni donna, anche in base all’outfit da indossare. Nelle vetrine dei negozi sono proposte in linee, colori e materiali di vario tipo. I modelli bassi o rasoterra sono adatti per le donne minute, mentre quelli più alti slanciano la figura.

I materiali naturali sono la caratteristica principale di questa scarpa. Oltre al legno, il materiale classico, è possibile anche trovare modelli in rafia e corda allo stato grezzo senza colori aggiunti. Per la tomaia, le cose cambiano e si va dal lino al cotone sino al cuoio. I colori sono sia chiari che neutri come il bianco, il beige, il marrone, ecc.

I tacchi variano sia in base all’altezza che alla forma. Si passa da modelli di sabot estivi dal tacco basso ad altre tipologie che si arricchiscono con zeppe, plateau, ma anche tacchi alti, senza essere troppo vertiginosi oppure eccessivi in modo che ogni donna possa scegliere la calzatura da indossare in ogni momento.

Nelle passerelle sono sfilati tantissimi modelli di questa calzatura presente sia con linea scultorea e tacco alto, ma anche con tacco raso contraddistinto da cristalli, con la punta squadrata o la nappa dorata. Ci sono anche modelli realizzati in pelle lavorata e intrecciata oppure con stiletto geometrico. Si possono indossare per cerimonie elegante o con vestitini leggeri e si contraddistinguono con abbellimenti quali fiocchi, fibbie, ecc.

Sabot estivi da donna: offerte

Sono davvero tanti i modelli di questa calzatura che si trovano a offerte e sconti di cui approfittare sull’e-commerce di Amazon. Cliccando sulla foto si visualizzano tutte le informazioni riguardo l’articolo. La classifica qui presente propone tre modelli di sabot estivi da donna tra quelli più apprezzati con una breve descrizione di ciascun prodotto.

1)Estro zoccoli in legno donna in pelle

Un modello di zoccolo in legno in pelle per il materiale esterno con la suola ortopedica per garantire un maggiore comfort e protezione del piede. La suola è realizzata in legno e antiscivolo. Una calzatura con tacco a blocco in legno massello duro ma leggero. Disponibile nei colori beige, bianco e anche con varie stampe e design.

2)Sanita Chrissy zoccoli aperti da donna

Una calzatura in pelle con la suola in legno senza chiusura e con tacco a blocco da 5 cm. Si trova in vari colori: dal nero al marrone antico passando per il blu. Molto comodi con la suola morbida e confortevole.

3)Gabor donna zoccoli

Un modello di calzatura in pelle con il materiale sintetico per la fodera e la suola in poliuretano. Non ha chiusura e il tacco a blocco da 5.5 cm. Confortevoli e hanno una speciale imbottitura che protegge il piede. Disponibili nei colori bianco, beige, marrone e rosso terra.

