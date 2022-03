Stivali alti primaverili: i modelli per la stagione

La primavera sta per arrivare e questo significa che bisogna cominciare a pensare a quali calzature si indosseranno. Chi l’ha detto che in primavera bisogna mettere da parte i tanti amati stivali alti che hanno accompagnato le giornate e le serate invernali? Per la stagione primaverile, sono tantissimi i modelli da indossare e adatti per ogni occasione.

Stivali alti primaverili

Sono sicuramente una calzatura perfetta per la primavera e per la mezza stagione. In questo periodo dell’anno in cui il meteo alterna giornate di sole ad altre di pioggia, sicuramente gli stivali alti possono essere un tipo di calzatura adatto da indossare per sperimentare anche qualche nuovo look in vista del periodo primaverile.

Hanno un grande appeal, oltre a essere considerati dei veri e propri classici del guardaroba della donna.

Sono una calzatura versatile dal momento che si sposano alla perfezione con tantissimi stili diversi per un look che varia sempre, proprio come le condizioni meteorologiche.

Inoltre, una calzatura come gli stivali alti sono adatte per il fisico di ogni donna, perché slanciano la figura dando al fisico un aspetto diverso e maggiormente proporzionato. Tra i colori più gettonati per la primavera, oltre alle classiche tinte pastello è possibile contare anche su sfumature come il beige, il bianco oppure il caramello.

Si possono poi abbinare in tantissimi modi: con i jeans, con i pantaloni lunghi o con i leggings particolarmente aderenti in pelle oppure elasticizzati. Quando le belle giornate cominciano a giungere, è possibile optare per un abbinamento con minigonne, collant fantasiosi, gonne midi oppure shorts oppure i bermuda.

Stivali alti primaverili: modelli

In base a quanto si è visto sulle sfilate di moda, i modelli di stivali alti da indossare durante la primavera sono davvero tanti per soddisfare i gusti di tutte. Si va dai classici cuissards, gli stivali che giungono fino al ginocchio sino a quelli che arrivano a metà polpaccio, ogni calzatura è adatta per creare il proprio look per ogni occasione.

I modelli sono in gomma, in pelle o pastel tone che richiama il periodo primaverile, quindi con colori allegri e vivaci. Si trovano stivali alti dalla punta dorata oppure a contrasto verniciati che ricordano lo stile degli anni Sessanta. Il marchio Zara li propone nei colori rosa, verde lime con farfalle ricamate per uno stile retrò.

Si distinguono proprio per la grande varietà dei modelli proposti, come si è visto nelle sfilate dei grandi marchi, come Blumarine, Christian Dior, Balenciaga, solo per citare alcuni dei più grandi stilisti del mondo della moda. Le grandi case di moda propongono stivali in stile texano con tacco a stiletto oppure con block heel o ancora in suede oppure stampati.

Il mondo della moda presenta stivali alti per la primavera che si caratterizzano per frange, borchie per chi ha un animo rock e grintoso, ma anche dall’effetto rettile o dal finish glossy e satinato o con plateau, quindi con tacco vertiginoso. Per quanto riguarda i colori predominano le tinte pastello, ma anche il bianco nelle varie tonalità, quindi gesso oppure panna o crema.

Stivali alti primaverili Amazon

Per trovare delle calzature adatte al periodo primaverile, spendendo poco, l’e-commerce di Amazon è sicuramente adatto con tantissime offerte da non perdere. Sulla foto si possono visualizzare le caratteristiche del prodotto. Qui sotto la descrizione dei tre migliori stivali alti da indossare in primavera per essere alla moda e sensuali.

1)Queen Helena Sasha

Un modello molto alto di stivale dallo stile classico traforato, quindi adatto sia per la primavera, ma anche per l’estate. In pelle con tacchetto, con fodera in pelle e suola in gomma. Ha un tacco western. Disponibile nei colori nero e cuoio. Uno stile molto seducente e in linea con la contemporaneità.

2)Lbdobu 2020 hot fashion women boots

Un modello di stivale alto in stile cuissard, sopra il ginocchio, con tacco a spillo nei colori jeans, cielo, blu, blu scuro e nero. Adatto per matrimoni e feste. Una calzatura che mostra le dita del piede per un look sexy ed elegante. Le cinghie nere si adattano molto bene ai piedi.

3)Stivali scarpe donna moda

Uno stivale alto con tacco quadrato con zip che arriva fino al ginocchio e ricami in stile vintage. In sintetico e con cerniera per indossarlo. Una calzatura con zeppa da 3 cm. Di colore rosa.

Agli stivali alti si possono abbinare alcune delle migliori gonne lunghe per la primavera.