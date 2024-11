Ecco come abbinare al meglio i capi di colore ocra.

Tra i colori di tendenza di questo autunno inverno 2024 2025 c’è l’ocra. Ma, come abbinare al meglio? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Moda: l’ocra tra i colori di tendenza dell’autunno inverno 2024 2025

Siamo ormai in pieno autunno e, oltre al bordeaux, tra i colori di tendenza di questa stagione fredda troviamo l’ocra che, tra l’altro, ricorda proprio il colore delle foglie secche tipiche di questa stagione. L’ocra è infatti quella nuance calda tra il giallo, l’arancione e il marrone che, tra l’altro, è anche facilmente abbinabile e in grado di rendere ancora più cool il nostro look. Ma andiamo adesso a vedere insieme quali sono i capi color ocra su cui puntare questo autunno inverno 2024 2025.

Moda: i capi di tendenza color ocra dell’autunno inverno 2024 2025

Come abbiamo appena visto, tra i colori di tendenza di questo autunno inverno 2024 2025 troviamo il color ocra, nuance calda e avvolgente perfetta proprio per essere indossate durante le stagioni fredde. Ma, quali sono i capi di tendenza color ocra su cui puntare? Scopriamolo adesso insieme:

Tailleur: per un look elegante da ufficio ecco che un tailleur in tweed color ocra è la scelta perfetta, soprattutto nel formato gonna più giacca.

Pantaloni : un paio di pantaloni a palazzo color ocra sono un altro capo di tendenza per queste stagioni fredde, perfette per un look sofisticato che difficilmente può passare inosservato.

Maglione: per un look casual e street style ecco che un bel maglione, caldo e avvolgente, color ocra è la scelta vincente.

Blazer : per l'autunno anche un blazer color ocra è di grande tendenza, sia per un look casual sia per uno più chic.

Vestito : per una serata fuori ecco che un long dress color ocra è quello che fa per voi.

Sciarpa : se preferite puntare sugli accessori color ocra, allora la scelta non può che ricadere su una bella sciarpa oversize di questo colore, in grado di dare un tocco in più a qualsiasi look.

: se preferite puntare sugli accessori color ocra, allora la scelta non può che ricadere su una bella sciarpa oversize di questo colore, in grado di dare un tocco in più a qualsiasi look. Borsa: altra scelta super cool, una clutch color ocra, per una serata elegante e romantica.

Moda: come abbinare i capi color ocra questo autunno inverno 2024 2025

Dopo aver visto quali sono i capi di tendenza color ocra per le prossime stagioni fredde, andiamo a vedere insieme qualche idea di outfit da cui prendere ispirazione: