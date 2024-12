Filler glutei: tutto quello da sapere

Cosa fare quando si esagera con il filler e il risultato ottenuto non è quello sperato? Niente paura: la ialuronidasi è la soluzione perfetta. Eseguendo la ialuronidasi, infatti, si può sciogliere completamente tutto l’acido ialuronico. Il nostro chirurgo plastico ed estetico Ivan La Rusca ci spiega tutti i dettagli.

Parole, tempo di qualità, regali, atti di servizio e contatto fisico: ogni gesto conta! Ogni persona esprime l’amore in modo diverso, e capire il linguaggio che parla al cuore del tuo partner è essenziale per una relazione serena.

L’ADHD è una disturbo caratterizzato da iperattività, impulsività ed incapacità a concentrarsi. Ma come si riconosce? Scopriamo con la nostra esperta Eleonora tutti i segnali che potrebbero indicare l’ADHD.

Medicina estetica: quali sono i trattamenti che stanno prendendo sempre più piede e che saranno super richiesti nel 2025? Sentiamo il nostro chirurgo plastico ed estetico Ivan La Rusca per scoprire tutte le novità ✨

La medicina è in continua evoluzione: vi siete mai chiesti quali siano i trattamenti di medicina estetica che, ad oggi, non vengono più effettuati? Scopriamoli insieme al nostro chirurgo plastico ed estetico Ivan La Rusca✨

Perché andare dallo psicologo è ancora considerato un tabù? Oggi trattiamo questo argomento con la nostra esperta Eleonora: ecco perché andare in terapia non è affatto da “deboli”, anzi!

Ecco perché dire di NO fa bene: oggi la nostra esperta Eleonora ce lo spiega, sottolineando l’importanza dei confini fisici ed emotivi. Impariamo a rispettare e far rispettare i nostri confini, così come quelli degli altri.

E voi, sapete dire di “no”?