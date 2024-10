Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come rimuovere correttamente tutto il make up.

Come rimuovere il make up: gli errori da evitare

Poche di noi riescono a rinunciare al trucco ma è bene ricordare l’importanza di struccarsi ogni giorno e, salvo rare eccezioni, il consiglio è infatti quello di non andare mai a dormire truccate. Struccarsi vuol dire liberare la pelle da trucco, sporco e sebo e, se non lo si fa, si aumenta il rischio di comparsa di punti neri e brufoli, oltre al rischio che l’incarnato si ingrigisca. Inoltre è bene ricordare che la skincare va eseguita solamente sul viso pulito, non mettete mai creme e sieri su un viso truccato. Quindi, struccarsi è fondamentale se volete mantenere la vostra pelle sana e luminosa. Prima di andare a vedere come fare per struccarsi in maniera corretta, vediamo insieme quali sono gli errori da evitare:

Occhi: evitare di strofinare gli occhi in maniera troppo aggressiva perché si rischi di rovinare le ciglia oltre a favorire la comparsa delle rughe.

Labbra: per rimuovere rossetto e lucidalabbra usare un prodotto specifico e non il latte detergente che si usa per il viso perché è più aggressivo e le labbra, come gli occhi, sono zone molto sensibili.

Collo: non dimenticarsi di struccare anche il collo che va anche nutrito come il resto del viso.

Come rimuovere il trucco: la scelta dello struccante

Prima di vedere come struccarsi correttamente, è bene sapere che non tutti gli struccanti sono uguali e quindi bisogna scegliere quello giusto. Innanzitutto è essenziale capire che tipo di pelle è la nostra e acquistare prodotti che siano adatti appunto al nostro tipo di pelle, che può essere grassa, secca, normale. Il latte detergente e l’acqua micellare sono al giorno d’oggi i prodotti migliori per struccarsi, i quali permettono di rimuovere ogni segno di trucco e non fanno male alla pelle. Se poi si opta per un prodotto naturale ancora meglio. In linea generale per chi ha la pelle mista, grassa o sensibile, il consiglio è puntare sull’acqua micellare, chi invece ha la pelle secca su un latte detergente. Andiamo ora a vedere come fare per rimuovere correttamente il make up.

Come rimuovere il trucco: la guida perfetta

E’ ora di vedere insieme come fare per struccarsi correttamente: