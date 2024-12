Vediamo insieme alcune idee su come decorare la porta d'ingresso per Natale.

Volete decorare la vostra porta d’ingresso per le feste ma non sapete come fare? Siete nel posto giusto, all’interno di questo articolo vedremo insieme alcune idee per accogliere i vostri ospiti con stile.

Come decorare la porta d’ingresso per le feste

Natale è alle porte e ogni anno si ha sempre voglia di stupire con decorazioni nuove e originali. Se siete poi tra coloro che organizzeranno la cena della Vigilia, il pranzo di Natale o il cenone di Capodanno nella propria casa, la voglia di stupire e sorprendere i propri ospiti è ancora maggiore. Oltre al classico albero di Natale o ai segnaposti natalizi, anche la porta d’ingresso merita di essere decorata come si deve. Del resto è proprio “lei” il biglietto di presentazione della nostra casa! Andiamo quindi a vedere insieme qualche idea da cui prendere ispirazione per decorare la porta d’ingresso per le feste.

Come decorare la porta d’ingresso: idee originali per accogliere gli ospiti

Vediamo quindi insieme alcune idee super originali da cui potete prendere ispirazione per decorare la vostra porta d’ingresso per queste feste natalizie:

Ghirlanda: è la scelta fatta da tanti, quindi forse un pò scontata e non in grado di stupire più di tanto. Se però non volete rinunciarci, il consiglio è puntare magari su una ghirlanda natalizia super luminosa.

Luci LED: un'idea che piace tanto soprattutto ai più piccoli è quella di vedere la propria porta di casa tutta illuminata da una cascata di luci LED. Un risultato davvero wow!

Composizioni: potete anche creare delle meravigliosi composizioni, fatte da pigne, bacche, rami, rami secchi, arance essiccate. Con un filo si possono legare insieme tutti, o alcuni di questi elementi, e creare la propria ghirlanda personalizzata. Idea perfetta per chi ama creare, per chi preferisce dare un tocco più personale al tutto.

Palline dell'albero di Natale : potete anche creare una ghirlanda usando le palline del vostro albero di Natale, un'idea super originale.

Festoni: anche i festoni sono un'ottima idea, magari puntando su quelli con luci LED, per rendere il tutto più scintillante.

Queste sono quindi alcune idee per decorare la vostra porta d’ingresso. Preferite però che la vostra porta rimanga così com’è ma volete comunque dare alla vostra casa un aspetto natalizio? Vediamo ora insieme alcune idee di decorazioni da mettere davanti alla porta d’ingresso.

Come decorare la porta d’ingresso: cosa mettere davanti

Se non volete decorare la vostra porta d’ingresso per le feste, potete però metterci qualcosa davanti, per dare alla vostra casa comunque un aspetto natalizio. Ecco alcune idee: