Ecco i rimedi per far tornare come nuove le scarpe di vernice rovinate.

Avete le scarpe di vernice rovinate? Siete nel posto giusto, all’interno di questo articolo vedremo insieme quali sono i rimedi per farle tornare come nuove.

Scarpe di vernice rovinate: sono recuperabili?

Le scarpe in vernice sono molto amate, sia dalle donne che dagli uomini. Molte di noi donne hanno nel proprio armadio almeno un paio di scarpe in vernice, magari un bel paio di décolleté con tacco, perfette per essere indossare in occasioni importanti o formali. Spesso però accade che le scarpe in vernice si rovinino e risultino anche appiccicose. Il materiale con cui vengono realizzare con il tempi infatti tende a rovinarsi ma è possibile riuscire a recuperare le nostre amate scarpe e farle tornare e splendere come prima. Come fare? Adesso andremo a vederlo insieme.

Scarpe di vernice rovinate: ecco i rimedi per farle tornare come nuove

Come abbiamo appena visto, le scarpe in vernice sono molto amate ma, col tempo, tendono a rovinarsi e, se non sappiamo come pulirle, rischiamo di doverle buttare via, e sarebbe un vero peccato. Andiamo ora a vedere insieme tutti i rimedi da provare:

: iniziamo dal vedere come fare per togliere le macchie dalle scarpe di vernice. No a usare spugne ruvide o abrasive, esse infatti andrebbero a rovinare le scarpe ancora di più. Sì invece a spugne morbide. Inoltre è bene scegliere un detergente per scarpe in vernice. Fango: se le vostre scarpe in vernice sono sporche di fango non bisogna usare la spugna ma mettere la parte di scarpa interessata sotto l’acqua corrente, oppure in una soluzione di acqua e sapone neutro. Una volta che il fango è ammorbidito, possiamo utilizzare la spugnetta.

se le vostre scarpe in vernice sono sporche di fango non bisogna usare la spugna ma mettere la parte di scarpa interessata sotto l’acqua corrente, oppure in una soluzione di acqua e sapone neutro. Una volta che il fango è ammorbidito, possiamo utilizzare la spugnetta. Graffi: se ci sono dei graffi possiamo, una volta pulite le scarpe con acqua e sapone delicato, applicare una piccola quantità di olio di oliva o di vaselina sui graffi. A questo punto con un panno in microfibra possiamo strofinare i graffi finché non risulteranno meno visibili.

Scarpe di vernice rovinate: come prendersene cura

Al fine di evitare che le nostre scarpe in vernice presentino segni di usura, il consiglio è quello di prendersene cura fin da subito. E’ molto importante ad esempio pulirle dopo averle indossate, anche se all’apparenza non sembrano né sporche né rovinate. Per la pulizia regolare è consigliato l’utilizzo di un panno morbido o di una spugna delicata. Il latte detergente va ad esempio benissimo per pulire regolarmente le scarpe in vernice, al fine di mantenerle lucide. Vi ricordo anche che sul mercato esistono diversi prodotti fatti apposta per pulire le scarpe lucide per non farle rovinare. Un altro consiglio è quello di tenere sempre le scarpe lontano da fonti di calore e lontano dalla polvere. E’ meglio anche evitare di riporle in un ambiente molto umido. Seguendo tutti questi consigli avete ottima possibilità che le vostre scarpe in vernice restino splendenti nel tempo!