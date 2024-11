Siete stanchi del solito calendario dell’Avvento che trovate in commercio e volete realizzarne uno fai da te? Siete nel posto giusto, all’interno di questo articolo vedremo insieme qualche suggerimento per realizzare un bellissimo calendario dell’Avvento al femminile!

Calendario dell’Avvento al femminile

Ebbene sì, manca davvero poco a Natale. Il calendario dell’Avvento, ovvero quel “calendario” che in pratica ci permette di fare il conto alla rovescia dal 1° di dicembre fino appunto al giorno di Natale, è un oggetto a cui tanti di noi non riescono proprio a rinunciare. Se però avete voglia quest’anno di sorprendere tutti non acquistando uno dei tanti calendario dell’Avvento che si trovano sul mercato bensì costruendone uno fai da te beh, siete nel posto giusto. Adesso infatti andremo a vedere insieme qualche idea da cui prendere ispirazione per realizzare il vostro personale calendario dell’Avvento!

Calendario dell’Avvento al femminile: ecco i nostri suggerimenti

Vediamo adesso insieme qualche suggerimento per realizzare un calendario dell’Avvento al femminile:

Sacchetti: un’idea per realizzare un calendario dell’Avvento fai da te è quella di usare dei sacchetti di carta, possibilmente colorati. Una volta acquistati i sacchetti potete prendere un ramo di legno, ad esempio del pino, per appenderlo alla parete. A questo punto possiamo attaccare i sacchetti tramite dei nastri colorati per ottenere il nostro calendario dell’Avvento. Sui sacchetti ovviamente non dimenticatevi di disegnare il numero del giorno accompagnato magari da qualche disegno che ricorda il Natale.

un’idea per realizzare un calendario dell’Avvento fai da te è quella di usare dei sacchetti di carta, possibilmente colorati. Una volta acquistati i sacchetti potete prendere un ramo di legno, ad esempio del pino, per appenderlo alla parete. A questo punto possiamo attaccare i sacchetti tramite dei nastri colorati per ottenere il nostro calendario dell’Avvento. Sui sacchetti ovviamente non dimenticatevi di disegnare il numero del giorno accompagnato magari da qualche disegno che ricorda il Natale. Bicchieri: se avete dei bicchieri di carta potete utilizzarli per realizzare un originalissimo calendario dell’Avvento. Potete avvolgere con della carta velina i bicchieri, per poi decorarci su i numeri. A questo punto possiamo disporre dove preferiamo i bicchieri.

se avete dei bicchieri di carta potete utilizzarli per realizzare un originalissimo calendario dell’Avvento. Potete avvolgere con della carta velina i bicchieri, per poi decorarci su i numeri. A questo punto possiamo disporre dove preferiamo i bicchieri. Albero di Natale : un’altra idea super cool è quella di acquistare, se non lo avete già in casa, un mini albero di Natale, al fine di utilizzarlo come calendario dell’Avvento. Prendiamo dei sacchettini colorati e li mettiamo sull’albero come fossero delle palline, ovviamente non dimenticatevi i numeri!

: un’altra idea super cool è quella di acquistare, se non lo avete già in casa, un mini albero di Natale, al fine di utilizzarlo come calendario dell’Avvento. Prendiamo dei sacchettini colorati e li mettiamo sull’albero come fossero delle palline, ovviamente non dimenticatevi i numeri! Feltro o lana: per chi ama cucire, potete realizzare un bellissimo calendario dell’Avvento che lascerà tutti senza parole. Potete scegliere forma, dimensione e colore dei “sacchettini” da attaccare magari a un albero fatto di carta da appiccicare al muro.

Calendario dell’Avvento al femminile: cosa mettere dentro

La domanda che tante di voi si porranno è: ma cosa ci metto poi dentro il calendario dell’Avvento? Pensare a 24 cose non è certo facile, soprattutto se il nostro calendario dell’Avvento è destinato a persone adulte. Se invece è per i bimbi, biscotti, cioccolatini, caramelle, figurine, personaggi Lego, gomme dalle forme originali eccetera. Ma, se il calendario è proprio per gli adulti? Ecco qualche suggerimento: