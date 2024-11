Volete realizzare un centrotavola autunnale? Potete usare la zucca! Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come fare.

Centrotavola autunnale? Usate la zucca!

Dire zucca è come dire autunno, è senza dubbio l’ortaggio più amato e consumato in questa particolare stagione, e non solo per via di Halloween! Ma le zucche, oltre a essere buonissime da mangiare, possono anche essere utilizzate per abbellire la nostra casa, come per esempio per realizzare dei centrotavola autunnali. Come fare? Ora vediamolo insieme:

Scelta della zucca: per prima cosa bisogna scegliere una zucca giusta, con una diametro ampio e una base stabile.

Incisione: una volta presa la zucca possiamo incidere la zucca al fine di svuotarla dalla polpa e dai semi.

A questo punto la zucca è pronta e possiamo decidere cosa aggiungerci per trasformarla in un perfetto centro avola. Possiamo ad esempio inserirci un vaso di vetro e metterci dentro dei fiori, oppure possiamo mettere fiori o rami direttamente nella zucca senza il vaso. L'ideale è scegliere fiori di stagione, sui toni del rosso e dell'arancione, che sono due tra i colori tipici di questa stagione.

Come abbiamo visto realizzare un centrotavola autunnale usando una zucca non è per niente difficile, ma andiamo ora a vedere insieme altre idee.

Centrotavola autunnale: zucca e candele

Per rendere il nostro centrotavola autunnale ancora più sorprendente possiamo aggiungere delle candele alla nostra zucca, ovvero trasformare la zucca in un portacandele. In questo caso bisogna scegliere però delle mini zucche, al fine di poter inserire delle candele una volta svuotate. Se disposte in sequenza lungo la tavola creeranno un’atmosfera davvero unica, ideale per una bella cena in famiglia, tra amici e sì, anche per una cena romantica a due! Per dare un tocco di autunno in più, accanto alle mini zucche con candele si possono appoggiare delle foglie secche o dei rametti, per un tocco decorativo naturale.

Centrotavola autunnale: le zucche dipinte

Abbiamo quindi visto prima come realizzare un pumpkin vase perfetto per metterci dentro dei fiori, e poi come realizzare un portacandele con le mini zucche. Entrambi ottimi centrotavola autunnali per rendere l’atmosfera ancora più unica e magica. Le zucche, però, possono anche essere dipinte, soprattutto per chi vuole ottenere un risultato ancora più sorprendente e personale. Anche in questo caso il consiglio è di dipingere la zucca puntato su colori tipici della stagione, come marrone, giallo, rosso e arancione. Poi via libera per quanto riguarda cosa dipingere, magari optando però per disegni ispirati alla natura. Una volta dipinta la nostra zucca, la possiamo porre sulla nostra tavola, aggiungendoci magari dei fiori secchi, delle foglie, dei rametti di lavanda, insomma, quello che volete, basta solo che restiate in tema autunno! Infine per chi preferisce un’estetica minimalista, invece che sulle classiche zucche arancioni potete puntare sulle zucche bianche, perfette per una tavola super elegante per ad esempio una cena formale.

Questi sono quindi alcuni modi per creare un centrotavola autunnale con la zucca. E voi, quale tra questi preferite?