Negli ultimi anni la crema abbronzante per il corpo è sempre più utilizzata, al fine di conferire alla propria pelle un aspetto abbronzato, anche senza l’esposizione al sole. Ma vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quando va utilizzata.

Crema abbronzata copro: che cos’è?

L’autoabbronzante negli ultimi anni è sempre più utilizzato e, se prima applicarla significava avere una pelle tendente all’arancio, ecco che la ricerca e l’innovazione hanno permesso di ottenere dei prodotti che rendono la pelle abbronzata e dall’aspetto naturale. Proprio per questo le creme abbronzanti sono molto amate. Ma, che cos’è esattamente la crema abbronzante? Si tratta di un cosmetico formulato per donare alla pelle un aspetto abbronzato, senza dove ricorrere all’esposizione ai raggi solari che, tutti noi sappiamo, non fa bene alla pelle se troppo prolungata. Solitamente questi prodotti sono simile a creme, lozioni o gel. Queste creme contengono un particolare ingrediente, ovvero il DHA (driidrossiacetone), un agente attivo in grado di colorare temporaneamente la pelle. Più nella crema la concentrazione di DHA è alta, più la nostra pelle sarà abbronzata. Molte di queste creme sono anche ricche di agenti idratanti, al fine di mantenere sempre idratata la nostra pelle. Da sottolineare il fatto che le creme abbronzanti non proteggono dai raggi UV quindi, se ci si vuole comunque stendere al sole è bene ricordarsi di applicare la giusta protezione solare.

Crema abbronzante corpo: quando utilizzarla

Come abbiamo appena visto, le creme abbronzanti sono un cosmetico formulato per dare alla nostra pelle un aspetto abbronzato, senza l’esposizione al sole. Ma, quando va utilizzato? L’autoabbronzante va utilizzato quando si vuole ottenere un aspetto abbronzato, è bene applicarne sul corpo piccole dosi, magari la sera prima di andare a dormire. Ma vediamo adesso insieme come mettere la crema abbronzante nel modo giusto:

Preparare la pelle: prima di applicare l’autoabbronzante è bene preparare la pelle, ovvero bisogna detergere ed esfoliare, al fine di rimuovere le cellule morte e ottenere un risultato più omogeneo.

prima di applicare l’autoabbronzante è bene preparare la pelle, ovvero bisogna detergere ed esfoliare, al fine di rimuovere le cellule morte e ottenere un risultato più omogeneo. Idratazione: dopo l’esfoliazione la pelle va nutrita e idratata, possibilmente un paio di ore prima di applicare la crema abbronzante. Se vi siete depilate, aspettate almeno 24 ore prima di spalmare la crema abbronzante.

dopo l’esfoliazione la pelle va nutrita e idratata, possibilmente un paio di ore prima di applicare la crema abbronzante. Se vi siete depilate, aspettate almeno 24 ore prima di spalmare la crema abbronzante. Tonalità: è bene scegliere una tonalità non troppo superiore al proprio colore naturale, proprio per ottenere un risultato il più naturale possibile.

è bene scegliere una tonalità non troppo superiore al proprio colore naturale, proprio per ottenere un risultato il più naturale possibile. Autoabbronzante: la crema va applicare facendo dei movimenti circolare, in piccole dosi. Per essere assorbita ci vogliono circa 30 minuti, perciò state attente a non vestirvi in quanto potreste macchiare i capi.

Se volete avere un colorito naturale e che duri nel tempo, il consiglio è quello di applicare l’autoabbronzante una o due volte ogni settimana. Come detto in precedenza, ricordatevi che le creme abbronzanti non sostituiscono le creme solari, quindi non proteggono dai raggi UV. E voi, cosa state aspettando a provare una crema abbronzante?

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Come utilizzare insieme collagene e acido ialuronico per una pelle sana e giovane

Estate 2024: i trattamenti corpo più richiesti