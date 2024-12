Avete mai provato a lucidare i pavimenti usando l’alloro? Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come fare.

Lucidare i pavimenti con l’alloro

Come tante di noi sanno, lucidare i pavimenti è tutt’altro che semplice, mantenerli puliti è ancora più difficile. Ma ecco che arriva in “soccorso” ciò che non ti aspetti, ovvero l’alloro, che siamo solite usare per la preparazione di alcuni piatti o per preparare delle tisane. L’alloro, infatti, ha davvero tante proprietà benefiche. Adesso però, l’alloro, lo si può utilizzare anche per la pulizia della casa, più precisamente per lucidare i pavimenti. Come? Andiamo adesso a scoprirlo insieme.

Lucidare i pavimenti con l’alloro: ecco come fare

L’alloro è quindi un nuovo alleato anche per la pulizia della casa, precisamente per pulire i pavimenti. Se siete stufe dei soliti prodotti che promettono di funzionare e poi il pavimento è più sporco di prima, potete provare a usare l’alloro, che potrebbe davvero risolvere tutti i vostri problemi! L’alloro ha infatti proprietà ottime anche per le pulizie domestiche! Ma come fare per lucidare i pavimenti con l’alloro? Vediamolo insieme:

Procurarsi tre o quattro foglie di alloro ;

; A questo punto le potete immergere in un secchio di acqua tiepida ;

; Lasciare in infusione per cinque minuti;

per cinque minuti; Con il mop o con un panno potete quindi immergerlo nell’acqua con l’alloro e poi cominciare a lavare i pavimenti della vostra casa;

della vostra casa; Importante, non risciacquate;

Mentre il pavimento di asciuga sentirete l’aroma dell’alloro che si diffonde per la casa, profumandola.

Lucidare i pavimenti con l’alloro: perché farlo

Abbiamo appena visto come fare per lucidare i pavimenti usando l’alloro ma, perché dovreste farlo? Quali sono i vantaggi di usare l’alloro al posto di un detergente per pavimenti? Vediamoli insieme:

Brillantezza : usare l’alloro permette di avere dei pavimenti più luminosi. L’olio essenziale dell’alloro infatti è in grado di donare lucentezza, a prescindere che voi abbiate un pavimento in piastrelle, in legno o laminato.

: usare l’alloro permette di avere dei pavimenti più luminosi. L’olio essenziale dell’alloro infatti è in grado di donare lucentezza, a prescindere che voi abbiate un pavimento in piastrelle, in legno o laminato. Proprietà antibatteriche : l’alloro consente un igiene profonda, grazie alla sua azione antimicrobica, ed è quindi super consigliata per tutti, ma soprattutto per chi ha bambini e/o animali.

: l’alloro consente un igiene profonda, grazie alla sua azione antimicrobica, ed è quindi super consigliata per tutti, ma soprattutto per chi ha bambini e/o animali. Profumo: altra cosa ottima è il profumo che emana e che rende l’ambiente ancora più confortante.

altra cosa ottima è il profumo che emana e che rende l’ambiente ancora più confortante. Deterrente: è anche un ottimo deterrente naturale contro gli insetti.

è anche un ottimo deterrente naturale contro gli insetti. Basso costo: l’alloro è facilmente reperibile, anzi spesso in molti giardini ci sono proprio piante di alloro.

L’alloro è anche un ottimo alleato contro la muffa e l’umidità, altro motivo in più per provare a usarlo per lucidare i pavimenti! E’ un metodo sicuramente da provare, ovvio se avete il pavimento sporchissimo con magari tracce di fango eccetera, il consiglio è quello di utilizzare un detergente potente, ma se invece il vostro pavimento è sporco ma non sporchissimo, allora l’alloro è davvero una soluzione super e soprattutto naturale! Inoltre donerà un bellissimo profumo alla vostra casa!