Dal 2 al 6 Marzo va in onda su Ria 1 il prestigioso Festival di Sanremo. In occasione dell’edizione del 2021 i nomi dei big in gara sono stati svelati da tempo ma finalmente possiamo conoscere anche i testi della canzoni che proporranno al pubblico con l’accompagnamento dell’immancabile orchestra.

Sanremo 2021: i testi delle canzoni in gara

I cantanti che si sfideranno sul palco del Teatro Ariston per la 71° edizione del Festival di Sanremo sono 26 e Sorrisi e Canzoni ha reso noti i testi delle canzoni di ognuno di loro.