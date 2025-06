I Jonas Brothers tornano con il JONAS20 tour: un viaggio musicale indimenticabile

I Jonas Brothers tornano in tour per celebrare 20 anni di musica! Scopri le novità.

Se pensi che l’estate non possa riservare sorprese, preparati a ricrederti! I Jonas Brothers, il trio che ha fatto battere il cuore a generazioni di fan, è pronto a tornare in scena con un tour che celebra due decadi di successi. Dopo il trionfale JONASCON, tenutosi all’iconico American Dream mall nel New Jersey, i JoBros non si sono certo fermati. Con un’incredibile collaborazione con Friendly’s per un gelato che fa venire l’acquolina in bocca, hanno deciso di festeggiare i loro 20 anni di carriera con il JONAS20 tour, un evento che promette di essere memorabile.

Un tour intimo e speciale

Inizialmente programmati per esibirsi in grandi stadi, i fratelli Jonas hanno optato per un cambiamento di rotta, puntando su location più piccole e intime. Questo significa che ogni concerto sarà un’esperienza unica, quasi come un incontro tra amici in una serata estiva. Immagina di essere tra i pochi fortunati a sentire le loro canzoni dal vivo, con un’atmosfera calda e accogliente. È come se avessero deciso di invitarti a casa loro per una serata di musica e risate!

Annuncio ufficiale e dettagli del tour

Il 13 giugno, i Jonas Brothers hanno condiviso la notizia con i loro fan tramite un post sul loro account Instagram. Con parole che risuonano come una dolce melodia, hanno affermato: “Ogni decisione che prendiamo è pensata per voi, per assicurarvi la migliore esperienza possibile”. E chi non vorrebbe sentirsi così considerato? Hanno anche aggiunto che, nonostante le nuove venue, le date e le città rimarranno invariate. Quindi, i fan possono continuare a prepararsi per un’estate all’insegna della musica!

Rimborsi e accesso prioritario

Per chi ha già acquistato i biglietti per i concerti negli stadi, niente panico! I rimborsi saranno automatici, mentre chi desidera partecipare ai nuovi eventi avrà la possibilità di accedere in anteprima alla vendita dei biglietti per le nuove location. Questo significa che avrai la prima chance di assicurarvi un posto in un concerto che si preannuncia già indimenticabile!

Le nuove location del tour

Il tour toccherà diverse città iconiche come Washington, D.C., Philadelphia, Chicago, Detroit, Dallas e Los Angeles. Ma invece di stadi mastodontici, i concerti si svolgeranno in venue come Jiffy Lube Live e Little Caesars Arena. Immagina l’elettricità dell’atmosfera mentre i JoBros si esibiscono a pochi metri da te, con le loro canzoni che risuonano nell’aria come una dolce melodia estiva.

Un’estate da ricordare

Il JONAS20 tour non è solo un evento musicale; è un’occasione per celebrare vent’anni di amicizia, musica e ricordi condivisi. Con un pizzico di ironia e un sacco di energia positiva, i Jonas Brothers si preparano a scrivere un nuovo capitolo della loro storia. Quindi, preparati a cantare a squarciagola, a ballare e a vivere un’esperienza che rimarrà nel cuore di tutti noi!