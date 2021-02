Grazie al successo ottenuto tramite il social Tik Tok, il classe 2001 è uno dei 26 big in gara al Festival di Sanremo 2021. La sua canzone è “Torno a te”, un testo scritto mentre suonava la nuova pianola dopo che quella del nonno si era rotta. Un brano che parla del primo amore e di quelle emozioni che quel momento rimanda. Random si rivolge direttamente alle nuove generazioni, ma in generale a tutto il popolo italiano invitandolo a tornare a vivere con spensieratezza in un momento tutt’altro che semplice.

Random, Torno a te: il testo della canzone

Quando giri intorno a me

Sai non mi sembra vero

E forse non lo sei

Forse è la testa mia

Ogni sorriso ricordo sai

Quanti sogni nel cassetto che

A volte lasciamo alle spalle

Non lasciamo la vita di sempre

Per paura di restare da soli

Quando giri intorno a me

Sai non mi sembra vero

E forse non lo sei

Forse è la testa mia

E oggi ritorno a te

Torno ad amare almeno

Forse non penso più

Oggi mi sento vivo

E ci perdiamo sempre sul più bello

Sfiori il mio viso poi fuggi ridendo

Siamo migliaia e migliaia

Ma non ci troviamo

Quando giri intorno a me

Sai non mi sembra vero

E forse non lo sei

Forse è la testa mia

E oggi ritorno a te

Torno ad amare almeno

Forse non penso più

Oggi mi sento vivo

Cercami e mi troverai

Dentro le note che mai scriverei

È solo il tempo che scriverà il resto

Che cambia se siamo diversi dal resto

Quando giri intorno a me

Torno a te

Quando giri intorno a me

Torno a te

Quando giri intorno a me