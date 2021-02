Sul palco dell’Ariston per la settantunesima edizione del Festival di Sanremo c’è anche il duo Coma Cose con il brano Fiamme negli occhi: il testo.

Coma Cose, “Fiamme negli occhi”

I Coma_Cose sono un duo indie-rock formatosi nel 2017 e che sta già riscuotendo grandi successi e apprezzamenti nella scena musicale.

I componenti sono Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, due giovani ragazzi che scrivono e interpretano i loro testi. Alle spalle hanno già un album, il primo in studio, uscito nel 2019 e intitolato Hype Aura: ad anticiparlo il brano Mancarsi, certificato disco d’oro.

Il duo formato dalla Mesiano e da Zanardelli esordisce per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo, giunto alla sua sua settantunesima edizione. Insieme alla band, nella categoria dei Campioni anche Noemi, Arisa, Francesco Renga e molti altri artisti italiani.

Il brano che i Coma Cose presenteranno al pubblico italiano si intitola Fiamme negli occhi, un testo che parla di amore nella quotidianità e autodistruzione.

Il testo del brano

di F. Zanardelli – F. Mesiano – F. Dalè – C. Frigerio – F. Zanardelli

Ed. Warner Chappell Music Italiana

Sony Music Publishing (Italy)/Asian Fake – Milano

Quando ti sto vicino sento

Che a volte perdo il baricentro

E ondeggio come fa una foglia

Anzi come la California

Metà sono una donna forte

Decisa come il vino buono

Metà una Venere di Milo

Che prova ad abbracciare un uomo

E anche se qui c’è troppa gente

Io me ne fotto degli altri

E te lo dico ugualmente

Resta qui ancora un minuto

Se l’inverno è soltanto un’estate

Che non ti ha conosciuto

E non sa come mi riduci

Hai le fiamme negli occhi ed infatti

Se mi guardi mi bruci

Quando ti sto vicino sento

Che a volte perdo il baricentro

Galleggio in una vasca piena di risentimento

E tu sei il tostapane che ci cade dentro

Grattugio le tue lacrime

Ci salerò la pasta

Ti mangio la malinconia

Così magari poi ti passa

Mentre ondeggi come fa una foglia

Anzi come la California

Resta qui ancora un minuto

Se l’inverno è soltanto un’estate

Che non ti ha conosciuto

E non sa come mi riduci

Hai le fiamme negli occhi ed infatti

Se mi guardi mi bruci

Resta qui e bruciami piano

Come il basilico al sole

Sopra un balcone italiano

Che non sa come mi riduci

Hai le fiamme negli occhi ed infatti

Se mi guardi mi bruci

Se mi guardi mi bruci

Se mi guardi mi bruci

Se mi guardi mi bruci

Mi bruci

Mi bruci

Se mi guardi senti.