Fra i big in gara a Sanremo 2021 c’è anche il cantautore Irama, che torna al Festival della canzone italiana dopo aver partecipato nel 2015 nella sezione Giovani proposte. Impossibile dimenticare i suoi più grandi successi come “Nera”, “La ragazza con il cuore di latta”, alcuni dei quali sono diventati veri e propri tormentoni estivi. Il brano che presenta al Festival si intitola “La genesi del tuo colore” ed è scritto da lui e da Dardust e Nenna. Una canzone pop, movimentata, veloce, moderna che quasi quasi fa venire voglia di ballare e di pensare all’estate.

Irama, La genesi del tuo colore: il testo della canzone

di F. Fanti – Dardust – G. Nenna – F. Fanti

Ed. Maira/Iris Flower/Universal Music Publishing Ricordi

Muggiò (MB) – Milano

Non sarà la neve

A spezzare un albero

Avessi finto sarebbe stato meglio

Di averti visto piangere in uno specchio

E mi manca la tua voce ormai

Ora che, ora che, ora che sei qui

Io sono qui

Ci vestiremo di vertigini

Mentre un grido esploderà

Come la vita quando viene

Mai smetterai canterai

Perderai la voce

Andrai, piangerai, ballerai

Scoppierà il colore

Scorderai il dolore

Cambierai il tuo nome

Avessi finto sarebbe stato meglio

Hai poco tempo ormai

Per vivere una vita che non sentirai

Chiudo il sole un attimo

Anche se non dormirò oh

E i pensieri passano

Come eclissi resti qui

Io resto qui

E danzeremo come i brividi

Mentre la vita suonerà

Con le dita tra le vene

Mai smetterai canterai

Perderai la voce

Andrai, piangerai, ballerai

Scoppierà il colore

Scorderai il dolore

Cambierai il tuo nome

Colora l’anima

Con una lacrima

Colora l’anima

Con una lacrima

Sottovoce nasce il sole

La scia che ti porterà dentro

Nel centro dell’universo

E l’armonia del silenzio

Sarà una genesi

La genesi del tuo colore

Mai smetterai canterai

Perderai la voce

Andrai, piangerai, ballerai

Scoppierà il colore

Colora l’anima

Con una lacrima

Colora l’anima

Con una lacrima

Scoppierà il colore

Colora l’anima

Con una lacrima

Scorderai il dolore

Colora l’anima

Con una lacrima

Cambierai il tuo nome.