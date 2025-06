Scopri tutte le sorprese della decima stagione di Bachelor in Paradise

La decima stagione di Bachelor in Paradise è in arrivo, con tante sorprese e volti familiari. Scopri di più!

Quando l’estate si fa sentire con il suo caldo torrido e i sandali comodi si impossessano dei nostri piedi, ecco che le nostre serie TV preferite tornano in scena per offrirci un po’ di frescura e intrattenimento. È proprio il caso di Bachelor in Paradise, che si prepara a tornare con la sua decima stagione, dopo l’epilogo della stagione di The Bachelor di Grant Ellis. Se pensavi di aver visto tutto, preparati a rimanere sorpreso!

Un’estate calda e romantica

Il 10 luglio 2024, ABC ha ufficializzato il ritorno di Bachelor in Paradise durante il panel estivo dei Television Critics Association. La data da cerchiare in rosso è il 7 luglio 2025, quando avremo finalmente modo di rivedere le avventure romantiche e le dinamiche intriganti che caratterizzano questo reality show. Siamo pronti a scommettere che le sorprese non mancheranno!

Chi tornerà a farci sognare?

Durante la finale della stagione 29 di The Bachelor, il conduttore Jesse Palmer ha svelato alcuni dettagli succosi riguardo ai partecipanti di questa nuova edizione. Per la prima volta, i Golden men e women si uniranno ai volti noti delle passate stagioni. “Non credo di essere mai stato così emozionato per qualcosa!” ha dichiarato Palmer, e noi non possiamo che concordare con lui.

Un cast stellare

La lista dei partecipanti è stata recentemente aggiornata, con alcuni nuovi ingressi annunciati il 16 giugno. Tra i ritorni più attesi ci sono sicuramente i concorrenti delle passate edizioni di The Bachelor e The Bachelorette. Immagina di vedere di nuovo i tuoi preferiti mentre cercano l’amore sotto il sole caldo di Paradise!

Il ruolo di Wells Adams

Wells Adams, il bartender più amato di Paradise, è pronto a tornare dietro il bancone. Dopo un breve stint in The Traitors, il suo ritorno è atteso con ansia da tutti i fan. Con la sua ironia e la sua simpatia, è l’ingrediente segreto che rende ogni cocktail di emozioni ancora più frizzante.

Quando e dove guardare

Gli episodi di questa stagione saranno trasmessi settimanalmente il lunedì alle 9/8 Central su ABC, e saranno disponibili in streaming su Hulu il giorno successivo. Preparati a un’estate di colpi di scena, lacrime e risate, mentre le storie d’amore si intrecciano e si svelano sotto il sole di Paradise!

Insomma, con la decima stagione di Bachelor in Paradise in arrivo, l’estate si preannuncia non solo calda, ma anche ricca di emozioni e romanticismo. Non vediamo l’ora di scoprire chi troverà l’amore e quali drammi ci terranno incollati allo schermo. Pronto a divertirti?