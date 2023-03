Se ancora non ne avete una nel guardaroba, è giunto il momento di acquistarla: a primavera è la salopette il must have di tutte le donne

Il mood casual, fresco, comodo e soprattutto cool della salopette torna in vetta alle tendenze per la primavera-estate 2023. È difficile riuscire a resisterle ed è impossibile non innamorarsene follemente: di jeans, in cotone, lunga, larga, la salopette conquista la bella stagione e si abbina perfettamente a tutti gli stili.

Le salopette per la primavera-estate 2023: i modelli più gettonati

Gli anni 90 si fanno sentire ancora e non c’è mood migliore per affrontare l’arrivo della bella stagione. La prima salopette da avere nel guardaroba, se vi piace il genere, è proprio quella in jeans. Un evergreen che non tramonta mai, un modello che sta bene letteralmente con tutto. La salopette in jeans si abbina a contesti da ufficio con una camicia sotto e un blazer che spezza l’effetto “unito”, ma si abbina anche a contesti più casual, come un aperitivo o una passeggiata al parco sotto i raggi del sole. Il bello della salopette in jeans è che si presta a ogni stile, scarpe comprese.

Non solo jeans: la salopette si tinge di colori ed è anche in cotone

Il jeans è sicuramente uno dei tessuti più gettonati nelle salopette; d’altronde il capo nasce proprio in jeans, perciò è difficile riuscire a non rimanerne affascinate. Se, però, avete voglia di un plot twist e volete optare per un modello diverso, potreste puntare a tutte quelle salopette in cotone, anche colorate. Molto di moda il blu notte dall’effetto un po’ consumato: la tendenza sarà sempre dalla vostra parte. Il blu notte si abbina molto bene a contrasti total white, quindi pensatela con un paio di sneakers bianche e una maglietta a maniche lunghe sotto. La primavera-estate 2023 punta molto anche sulle tonalità più tenui, come il beige. In questo caso provate ad abbinare la vostra salopette di cotone beige a un maglioncino tenuto sotto (scegliete la grossezza in base alle temperature) e, per un tocco di classe in più, aggiungete sopra una giacca leggera: avete detto cool?

Salopette eleganti: tutto è possibile!

Chi ha detto che la salopette non possa essere anche elegante? La bella stagione vede una vera e propria esplosione di salopette griffatissime (con tanto di logo in bella vista), ma anche di salopette in pelle perfette per outfit più audaci e rock. Le passerelle, inoltre, ci hanno fatto capire che la primavera-estate 2023 ha voglia anche di micro-stampe e salopette total black, a cui abbinare camicie e accessori ad hoc. Ai piedi? Scarpe con tacco, stivaletti e chi più ne ha più ne metta: non c’è limite alla tendenza quando si parla di salopette.

In base al tipo di contesto in cui vi trovate, la salopette riesce sempre a salvarvi l’outfit. Diventa comoda e pratica in caso di passeggiate, ma diventa sbarazzina se tenuta slacciata nella parte superiore o, ancora, diventa un vero e proprio grido di eleganza femminile degno da essere immortalato. Sta a voi, al vostro stile, al vostro mood e alla vostra personalità: la salopette riesce ad adattarsi perfettamente a ogni vostra piccola vibrazione.