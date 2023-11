L’oroscopo di Dicembre 2023 per il segno del Sagittario. Sarà un mese ricco di buone notizie e di novità, in cui dovrete approfittare per fare luce in voi, ottenendo tutte le risposte di cui avete bisogno.

Sagittario, l’oroscopo di Dicembre 2023: fate luce in voi

Il mese di Dicembre è il mese del Sagittario. Proprio questo segno avrà modo di fare i conti con se stesso, ma in modo positivo. È il momento di fare luce in voi, di cercare le risposte di cui avete bisogno, godendo del periodo delle feste, in cui avrete modo di relazionarvi con le persone care. Potrete ritrovare in loro qualche parte di voi stessi che potrà aiutarvi a dare il meglio e a godervi questo mese così positivo e ricco di grandi novità. Marte sarà nel segno del Sagittario per tutto il mese di dicembre, donando maggiore energia, maggiore grinta e anche tanta forza di volontà. Questo passaggio avrà un impatto molto positivo su tutte le decadi. Il mese di dicembre porterà molte belle notizie per tutte le persone nate sotto il segno del Sagittario, per questo sarà importante riflettere sui propri desideri e cercare di capire come accogliere al meglio questi cambiamenti così positivi, che potrebbero avere delle importanti conseguenze su molti aspetti della vostra vita.



Sagittario, l’oroscopo di Dicembre 2023: l’amore

Quando si parla d’amore, bisogna cercare di comprendere a fondo i sentimenti che si provano e la situazione che si sta vivendo in questo momento. Marte sicuramente riesce ad accendere i desideri in modo significativo, andando anche ad alzare la temperatura erotica. Sarà un mese pieno di passione travolgente, sia che siate in coppia, sia che siate in procinto di incontrare qualcuno di speciale. Ad inizio e a fine mese, inoltre, potrete vedere il tocco speciale di Venere, che riuscirà a portare una ventata di romanticismo. Il consiglio è quello di lasciarsi andare ai sentimenti, di comprenderli in modo profondo e significativo e di cercare di andare oltre le apparenze. Le persone nate nella terza decade possono organizzare degli eventi speciali con la persona che amano. Il periodo delle feste è l’ideale per pensare all’amore, ai sentimenti e agli affetti più cari.



Sagittario, l’oroscopo di Dicembre 2023: il lavoro

Per quanto riguarda il vostro lavoro, sarete assistiti dalle energie fisiche per tutto il mese di dicembre, grazie anche alla presenza di Marte. La motivazione e la voglia di primeggiare vi permetteranno di farvi notare come lavoratori instancabili. Per i colleghi sarete sicuramente una fonte di ispirazione, ma cercate di non tirare troppo la corda per evitare di scatenare delle invidie e dei malumori. Usate il vostro talento e la vostra voglia di fare per ispirare, non per entrare in competizione. Il mese sarà molto positivo anche per quanto riguarda il lavoro per cui cercate di cogliere ogni occasione che si presenterà. È sicuramente il momento di osare, ma senza esagerare.

