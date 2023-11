Rosanna Lambertucci ha fatto body shaming contro Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto? La concorrente di Ballando con le Stelle è stata ospite a Storie Italiane e ha rilasciato alcune dichiarazioni particolari.

Rosanna Lambertucci contro Selvaggia Lucarelli: “Mi hanno mortificata”

Rosanna Lambertucci ha fatto body shaming contro Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto? Le sue dichiarazioni a Storie Italiane hanno scatenato non poche critiche. La concorrente di Ballando con le stelle è stata ospite della trasmissione di Eleonora Daniele. Ha parlato del suo percorso nel programma condotto da Milly Carlucci. La donna, sabato prossimo, potrebbe abbandonare lo studio essendo al ballottaggio eliminatorio con Giovanni Terzi, il compagno di Simona Ventura. “Alle critiche dei giudici ho detto ‘no comment’ perché di fronte a delle cose che mi hanno mortificata che potevo fare? Io non sono abituata! Vengo da una famiglia di magistrati, sono abituata a una certa compostezza. Cosa devo dire a uno che mi dice ‘questa è la peggior bachata degli ultimi sedici anni’? La mia bachata non era una cosa così scandalosa da dire pubblicamente in quel modo” ha spiegato Rosanna Lambertucci durante la sua intervista, parlando delle critiche emerse durante Ballando con le Stelle. “Io, che sono una che ha fatto veramente la storia della televisione, ma mi posso sentire trattare in quel modo? Sinceramente, ma uno si mortifica. Rimango senza parole. A quel punto dico ‘no comment’. E’ la cosa più elegante che posso fare. Che bisogno c’era di inveire così contro di me? Mi tremavano le gambe da quanto ero a disagio. Sono andata a fare una cosa mettendomi in gioco per dire alle persone ‘muoviamoci’, chi pensava di dover fare quelle acrobazie” ha aggiunto la donna.

Rosanna Lambertucci contro Selvaggia Lucarelli: “Devono dimagrire tutti”

Rosanna Lambertucci non ha parlato solo del suo percorso a Ballando con le Stelle, ma è anche andata in trasmissione per promuovere il suo libro La mia dieta semplice. Nel farlo, però, si è lasciata andare a qualche commento che molti utenti del web hanno trovato fuori luogo e decisamente inappropriato, tanto da puntarle il dito contro, accusandola di body shaming. La donna, riferendosi a Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, si è lasciata andare ad una frase che in molti hanno trovato di cattivo gusto. “Il mio libro? Lo possiamo consigliare a parecchi della giuria, eh… perché sono tutti quanti… che devono dimagrire” ha dichiarato la donna. Molti utenti hanno pensato che questa frase fosse un riferimento per Selvaggia Lucarelli, con cui spesso si è punzecchiata, ma anche contro Guillermo Mariotto. Le frasi della concorrente di Ballando con le Stelle non sono piaciute per niente, per questo sul web ha ricevuto non poche critiche. Diversi utenti l’hanno invitata a promuovere il libro senza fare ulteriori commenti su altre persone.

