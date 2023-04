Renaissance Couture, la collezione firmata Beyoncé x Balmain

Beyoncé ha collaborato come co-designer per la nuova collezione Balmain. Scopriamo di cosa si tratta.

La nota cantante Beyoncé ha collaborato con il direttore creativo di Balmain per una collezione couture. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Renaissance Couture: la collezione disegnata da Beyoncé x Balmain

Il direttore creativo della casa di moda francese Balmain, Olivier Rousteing, lo scorso luglio aveva due alternative: partire per le vacanze o ultimare la collezione Balmain per la primavera 2023. Lo stilista francese si è ritrovato ad ascoltare ininterrottamente il nuovo album di Beyoncé, dal titolo “Renaissance” e ha così pensato a una collezione ispirata alle canzoni contenute nell’album della cantante statunitense. Queste le parole dello stilista:

“Quando Beyoncé ha pubblicato per la prima volta quelle straordinarie sedici canzoni, è riuscita a spingermi a rilasciare molto di più, delineando cinquanta nuove silhouette che contenevano ritmo, spirito e voci del Rinascimento. Ovviamente, avendo già collaborato con Beyoncé in tante occasioni, conoscevo già le sue preferenze di colore, taglio, tessuto e accessori, permettendomi di incorporarle senza soluzione di continuità, senza pensarci, in quei bozzetti iniziali.”

Rousteing ha poi chiamato Beyoncé e la sua stylist, Marni Senofonte, per dire loro di voler creare una collezione couture. Lo stilista francese voleva creare con la cantante una collezione che andasse oltre le loro precedenti collaborazioni, voleva infatti che fossero co-designer. Beyoncé ha accettato senza esitare. I due hanno così cominciato a lavorare sulla nuova collezione, riducendo i cinquanta look che Rousteing aveva creato ascoltando l’album a diciassette. Dopo di che hanno trasformato i bozzetti nella nuova collezione “Renaissance Couture” by Beyoncé x Balmain. Gli outfit ottenuti sono in grado di rendere omaggio sia alla cantante sia alla casa di moda.

Olivier Rousteing ha dichiarato di essere entusiasta di questa collaborazione:

“Non posso che essere entusiasta della portata storica di questa collaborazione. Questa è stata la prima volta che una donna Black ha supervisionato una collezione di alta moda prodotta da una storica maison parigina. E questi modelli sono stati creati in collaborazione con il primo uomo Black che abbia mai supervisionato tutte le collezioni di una storica maison parigina. Speriamo che questa combinazione di circostanze possa essere di ispirazione ad altri. Grazie Beyoncé, per aver creato la musica gioiosa e ipnotica che ha dato il via a questo viaggio e per aver collaborato con me a una collezione in grado di riflettere appieno la potenza di quelle composizioni.”

I look creati da Beyoncé x Balmain per la Renaissance Couture

Ognuno dei diciassette look della collezione “Renaissance Couture” è ispirato non sola alla musica, ma anche alle parole delle canzoni di Beyoncé contenute nell’album. Ecco di seguito cinque dei look creati: