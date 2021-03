Il colore di tendenza eletto da Pantone per la stagione primavera-estate 2021 è Raspberry Sorbet: tutti i capi da avere assolutamente nel proprio armadio.

Raspberry Sorbet Pantone, primavera estate 2021

Pantone ha eletto il colore che sarà il più cool del periodo primaverile ed estivo: si tratta del Raspberry Sorbet.

Un colore rosa acceso, quasi fucsia, che ben si adatta alla bella stagione e esalta la freschezza. La nuance Pantone si ispira, come si deduce dal nome, al sorbetto al lampone.

I capi must have

Raspberry Sorbet di Pantone è un colore che dona freschezza e vitalità e che può essere indossato da tutti. Si può optare per un total look se si è più audaci o per dei dettagli di stile che diano eccentricità. Molti brand hanno inserito nelle loro collezioni primavera-estate 2021 dei capi color Raspberry Sorbet.

Zara ha proposto nella sua collezione primavera-estate 2021 uno splendido blazer nel colore Raspberry Sorbet.

Il blazer è inoltre uno dei capi di tendenza di questa stagione. Quello in questione proposto dal brand di moda è a doppiopetto e lo si può indossare su un look elegante o uno più casual, ad esempio sui jeans per dare un tocco di eccentricità.

Tagliatore 0205 ha proposto la sua idea di blazer, in tessuto pelle e con bottoni gioiello. Da indossare su un abitino oppure su un outfit più chic e ribelle.

Anche il cardigan del brand di moda Mango, con bottoni gioiello e trama intrecciata, è una proposta molto alla moda per la primavera-estate 2021.

La gonna midi firmata Marni è sicuramente uno dei capi più eleganti da avere nel proprio armadio per la bella stagione. Si può indossare per gli eventi più importanti dando però un tocco di colore sprint al proprio look. Il modello a ruota dà un certo effetto anni ’80.

Se non volete osare troppo con il Raspberry Sorbet ma essere comunque alla moda, potete scegliere di indossare solamente degli accessori in questa nuance. Ad esempio delle belle décolleté, da indossare anche sotto i jeans o con un vestito nero per spezzare la monotonia. La casa di moda Christian Louboutin propone delle scarpe in tessuto suede con maxi fiocco sul retro per dare un tocco di freschezza al proprio look.