Dall’oversize ai colori pastello, dal lino al doppiopetto: il blazer è il capo must have nel guardaroba per la primavera 2021.

Blazer primavera 2021

Sono uscite le nuove collezioni primavera-estate 2021 e uno dei capi onnipresenti è il blazer. La giacca elegante sarà un must have per la nuova stagione, un capo che assolutamente deve entrare a far parte del nostro guardaroba.

Che si voglia sfoggiare un look chic o elegante, casual o da ufficio, il blazer sta bene su tutto: lo si può abbinare bene sulla combo jeans e maglietta ma anche su un abito elegante per fare bella figura. Insomma i blazer aggiungono un tocco in più al nostro look e sono soprattutto degli evergreen che saranno sempre alla moda.

Per quanto riguarda la stagione primavera 2021, i blazer proposti dai vari brand leader nel settore dell’abbigliamento hanno caratteristiche uniche.

Spaziano dagli oversize alle tinte pastello, così da adattarsi a tutti i look possibili.

Le proposte dei brand

Il brand di Chiara Ferragni propone, nella nuova collezione primavera 2021, un bellissimo blazer oversize in tinta rosa pastello. Il taglio è molto elegante, ma lo si può ben abbinare anche su un jeans per dare un effetto più chic.

Il marchio low cost spagnolo Zara invece ha inserito nella sua nuova collezione un bellissimo blazer color blu elettrico, con doppiopetto e bottoni gioiello. Da indossare per rendere il look più elegante oppure su un abito da sera.

Se vi piace il doppiopetto così come i bottoni gioiello, Tagliatore propone un modello simile a quello di Zara ma con un taglio più aderente e avvitato. Un bel colore rosa shocking renderà il look più vistoso e farà capire a tutti che non avete paura di osare.

Creare un outfit più informale con un blazer è possibile acquistando il nuovo capo della collezione primavera 2021 di L’autre Chose. Il brand propone infatti una giacca caratterizzata dalla sua stampa check nei colori rosso, grigio e bianco.

La giacca oversize è comunque il must have di stagione per rendere il look al contempo più elegante ma anche fuori dagli schemi. Ogni brand ha disegnato la sua proposta, portando sul mercato un ampio ventaglio di scelte. L’uso di una cintura sopra la giacca renderà poi il look ancora più alla moda. Dixie ad esempio ha inserito nella sua collezione primavera 2021 un bellissimo blazer oversize in fucsia, un colore acceso che si rende protagonista. Il capo è arricchito dai due bottoni dorati.

Più sul classico va il brand Suoli, che propone un blazer color caramello in lino. Il tessuto molto leggero lo rende adatto per la primavera ma anche per le sere d’estate.