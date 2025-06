Sandali trekking: i migliori per le escursioni

Gli amanti delle escursioni tra la natura e terreni accidentati sanno quanto sia importante avere delle calzature, magari dalla punta aperta che possono agevolare. Le scarpe come i sandali trekking sono adatti per questa attività per tutta una serie di benefici e di vantaggi che posseggono e che sveliamo nei paragrafi a seguire.

Sandali trekking

Sono un tipo di calzatura morbida e leggera, ma anche comoda al tempo stesso. I sandali trekking sono la calzatura ideale da indossare non solo per le escursioni in montagna ma anche per il mare o la città. Solitamente sono traspiranti e quindi lasciano traspirare il piede anche quando le temperature sono elevate.

Considerando che si tratta di scarpe indicate per le escursioni, bisogna che siano in materiale resistente dal momento che si va incontro a terreni accidentati e rocce taglienti. La suola spessa, meglio se antiscivolo, è l’ideale anche perché aiuta a proteggere il piede da eventuali lesioni, traumi e mette al riparo dai terreni scoscesi.

La suola antiscivolo è adatta per i sandali trekking dal momento che fornisce la giusta aderenza su terreni bagnati e scivolosi. In questo modo si ha una stabilità migliore e si previene il rischio di possibili cadute o di andare incontro a scivolamenti che durante il trekking spesso capitano. Bisogna che siano traspiranti per un piede asciutto e fresco.

La cosa importante di una calzatura di questo tipo è sicuramente la comodità e il comfort. Bisogna sentirsi a proprio agio a indossarle e a portarle anche perché sono calzature indicate per rendere la camminata stabile e sicura al tempo stesso. Si raccomanda di puntare a un modello che sia leggero per garantire una camminata fluida.

Sandali trekking: vantaggi

Una calzatura come i sandali trekking si adatta perfettamente alle escursioni nella natura quando si devono affrontare sentieri, percorsi e terreni scoscesi ma anche attraversamenti d’acqua. Così facendo il piede è fresco e la sensazione di fatica che si percepisce si rivela minore. Sono adatti anche per percorsi semplici come in città o al mare.

Solitamente sono realizzati in materiali come neoprene e gomma che rendono la calzatura molto più leggera quindi adatta per affrontare i percorsi impegnativi del trekking. Sono in materiale traspirante per una freschezza del piede e mantengono i piedi asciutti anche quando fa eccessivamente caldo.

I sandali trekking permettono di adattarsi a ogni forma del piede poiché sono con cinturini che è possibile regolare a seconda di come si preferisce indossarli e poi hanno la chiusura a strappo che li rende comodi da portare. Rispetto a un classico paio di scarpe, la suola robusta dona più forza e stabilità durante la camminata stessa.

Come già detto, sono calzature versatili in quanto indicate per ogni luogo: il mare, la città, ma anche il campeggio, la pesca o il canottaggio.

Sandali trekking online

1)CMP Hamal Wmn Hiking sandal

Un sandalo indicato sia per il mare che per la città. Dispone di una suola antiscivolo che rende questa calzatura adatta per ogni tipo di terreno compreso quelli da trekking. La chiusura è a strappo con tomaia in lycra e ben tre sistemi di chiusura e di regolazione. La suola in gomma e disponibile in colori come pesca, rosa, ecc.

2)Dream Pairs sandali sportivi donna da trekking

Una calzatura leggera, morbida e comoda anche grazie alla suola in EVA. Donano un ottimo comfort assicurando anche una buona circolazione dell’aria. I cinturini sono regolabili. Indicata anche per uno stile casual e non solo per la città.

3)Saguaro uomo donna sandali da trekking

Un modello in gomma a strappo con punta chiusa che protegge i piedi da eventuali tagli o da oggetti duri. Molto comoda, traspirante. Si indossano facilmente grazie alla soletta rimovibile e antiscivolo.

