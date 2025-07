Accessori in rafia: quali scegliere per l’estate

Tra gli accessori in rafia non mancano le borse, i cappelli ma anche i sandali in canapa.

L’estate è l’occasione per sfoggiare nuove tendenze. Tra i tanti trend non mancano le fibre naturali quindi prodotti realizzati in materiali ecosostenibili. Un esempio sono proprio gli accessori in rafia che sono un po’ il simbolo della stagione estiva. Scopriamo quali portare con noi in vacanza.

Accessori in rafia

Gli accessori in rafia, forse per il materiale con cui sono realizzati, si può dire che siano l’emblema della stagione estiva. Una tendenza che torna di anno in anno. Non si tratta soltanto di prodotti realizzati in rafia, ma anche in paglia o canapa che dettano tendenza in questa estate da indossare.

Sono considerati i veri protagonisti di questa stagione anche perché si prestano benissimo ai look freschi, estivi ma anche giovani del periodo, appunto. In questo periodo la moda punta alla leggerezza ma anche alla sostenibilità e i materiali come la rafia si addicono perfettamente a questa stagione.

Le fibre naturali, come sono appunto gli accessori in rafia, si rivelano l’assoluta protagonista. Sono fibre adatte anche perché sostenibili con stile che guardano alla moda ma anche al rispetto per l’ambiente. Una tendenza che continua a stupire che ha radici a partire dagli anni Settanta quando un materiale come la rafia ma anche altri, citati poc’anzi, erano simbolo di libertà e dello stile boho.

Accessori in rafia: i must

Dal momento che gli accessori in rafia sono considerati un trend della stagione, è bene anche capire quali sono gli oggetti e i must da usare per questa estate. Le borse in paglia intrecciata, i cappelli in rafia ma anche i sandali nel materiale della canapa sono solo alcuni degli articoli da usare e indossare in fibre naturali.

Negli anni settanta, un accessorio in rafia quali le borse a secchiello erano molto amate, come testimoniato da personaggi del calibro di Jane Birkin e Brigitte Bardot che erano solite indossarle in ogni occasione e momento dettando così moda e tendenze. Negli anni in cui la moda seguiva il linguaggio della natura, questi oggetti erano particolarmente desiderati.

Oggi gli stessi accessori in rafia, come appunto la borsa o il cappello, ritornano ma in una chiave più moderna e con una maggiore consapevolezza all’ambiente. Si adattano a vari contesti, a prescindere che siano o meno vacanzieri. Le borse in paglia non vanno bene solo per il mare ma anche per la città.

I cappelli poi si trovano sia in rafia che in paglia disponibili sia a tesa larga che molto trendy così come le espadrillas, quindi i sandali o le ballerine per le calzature, passando anche alle cinture.

Accessori in rafia Amazon

Per trovare i migliori prodotti in questo materiale il sito di Amazon è sicuramente l’occasione per approfittare di sconti e promozioni dove cliccando l’immagine si leggono i dettagli. Qui la classifica di tre dei migliori accessori in rafia da indossare in ogni momento e circostanza scegliendo tra varie proposte.

1)Eveout borsa a spalla in paglia per donna

Una borsa molto piccola perfetta per il mare e le vacanze. Realizzata in paglia intrecciata. Molto leggera e spaziosa. Un accessorio alla moda da portare sotto l’ascella con le perline colorate nel manico e disponibile in beige, marroncino e anche scuro.

2)Gemvie Pamelas cappelli di paglia da donna

Un cappello molto grande in paglia con la tesa in grado di proteggere dai raggi UV. Un cappello dal design traspirante alla moda che si adatta bene a ogni capo e outfit, Un modello fatto a mano che tiene fresco nelel giornate estive.

3)Ynport Crefreak Alpargatas con tacos de cuna

Sono dei sandali con tacco in paglia intrecciata con altezza tacco da 9.5 cm. Lo stile è rustico per uno stile elegante e alla moda. Sono scarpe con zeppa che danno il giusto comfort e praticità. Si possono abbinare sia a pantaloni bianchi che ad abiti floreali.

