Made in Italy Days Amazon: in cosa consiste

I prodotti italiani hanno da sempre una grande nomea e reputazione non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo. Per celebrare le piccole e medie imprese, è possibile approfittare del Made in Italy Days di Amazon, un evento per omaggiare i prodotti italiani. Qui una carrellata di articoli riguardanti ogni settore e quando si terrà questo evento.

Made in Italy Days Amazon

L’e-commerce di Amazon propone sempre varie iniziative anche per celebrare i prodotti italiani. Una di queste iniziative è il Made in Italy Days Amazon, ovvero un evento di promozioni su diversi prodotti. Un evento che nasce con l’avvicinarsi alla Festa della Repubblica che cade il 2 giugno. In questo modo si vogliono celebrare le piccole e medie imprese nazionali.

In questo modo è possibile far conoscere le proprie creazioni in Italia e all’estero attraverso il sito di Amazon. Un evento giunto al 10 anno di attività dal momento che la sezione Made in Italy su Amazon esiste dal 2015. Un proggetto che si è ampliato includendo vari paesi e con milioni di prodotti pronti a farsi conoscere.

Un evento del genere ha inizio dal 26 maggio proseguendo poi fino al 2 giugno quando scadrà il termine ultimo per partecipare. Si tratta di un’occasione ghiotta per i prodotti italiani e per soddisfare alcune esigenze e bisogni di ogni utente.

Made in Italy Days: cosa comprare

In occasione del Made in Italy Days di Amazon sono davvero tante le eccellenze in grado di esprimere tradizione e creatività, due dei fattori principali dei vari prodotti che si potranno acquistare. Gli oggetti riguardano varie categorie: dalla gastronomia all’arredamento passando per l’abbigliamento, le calzature, ecc.

Non si tratta soltanto di una vetrina dedicata ai prodotti italiani ma tantissimi sconti di cui possono approfittare tutti coloro che hanno un’iscrizione ad Amazon. Gli articoli di moda, di accessori, ma anche il mondo della bellezza e del benessere presenta una serie di articoli a disposizione per far conoscere i propri prodotti e cataloghi a tutto il mondo.

Sono diversi i gioielli da comprare per il Made in Italy Days di Amazon grazie a gioiellerie di origine sarda come Marocu Gioielli che da anni operano nel settore oppure articoli dedicati alla cucina come il porta pranzo della famiglia Guzzini. Il design con articoli di arredamento e pouf è parte di questo evento di cui approfittare immediatamente.

Made in Italy Days Amazon: offerte

Per l’occasione il sito di Amazon propone maggiori promozioni e sconti a prezzi imperdibili su ogni categoria. Basta cliccare l’immagine per visualizzare le caratteristiche. Qui sotto una classifica con i tre migliori articoli del Made in Italy Days scelti tra i più vantaggiosi secondo gli utenti.

1)Fler Hoily drops trattamento

Un trattamento in olio per la pelle e i peli incarniti. Aiuta ad esfoliare la pelle subito dopo la depilazione. Un trattamento che libera i pori dando sollievo alla pelle anche grazie al tea tree oil. Basta applicare alcune gocce sotto la doccia sulla pelle per liberare i pori.

2)Liabel 6 culotte donna microfibra morbida

Una confezione da 6 culotte dalla vita alta in un materiale di ottima qualità quale la microfibra. Molto confortevole, traspirante e morbido. Un prodotto senza cuciture e indicato anche per l’attività fisica. Un prodotto made in Italy che non provoca segni di nessun tipo o fastidio a chi la indossa.

3)Collistar latte spray abbronzante SPF30

Una formula a base di sostanze dalle proprietà idratanti che proteggono la pelle ma che al tempo stesso contribuiscono ad accelerare l’abbronzatura. Da applicare prima dell’esposizione al sole e anche più volte durante la giornata. Molto fresco e resistente all’acqua.

Tra i tanti prodotti del Made in Italy Days anche i migliori costumi da bagno per l’estate.