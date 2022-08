Cosa studieranno George, Charlotte e Louis nella nuova scuola

La famiglia reale si trasferisce e per George, Charlotte e Louis sarà un nuovo inizio in tutti i sensi: che cosa studieranno alla nuova scuola?

L’8 settembre 2022 George, Charlotte e Louis cominceranno la scuola e lo faranno in una nuova struttura: la Lambrook School. I piccoli reali vivranno un’esperienza completamente nuova che prevederà sia le classiche materia previste dal sistema scolastico britannico, sia materie completamente nuove e molto interessanti.

Nuova scuola e nuove abitudini per i piccoli di Cambridge

Dopo il trasloco a Windsor, i piccoli di Cambridge dovranno cominciare una nuova scuola e l’inizio è previsto per l’8 settembre 2022. George, Charlotte e Louis frequenteranno la Lambrook School, un istituto privato e assai prestigioso, situato ad appena quindici minuti di macchina dall’Adelaide Cottage, la nuova dimora di tutta la Royal Family.

Cambierà sostanzialmente tutto per loro; si troveranno a doversi abituare a una casa nuova, un ambiente nuovo, camere nuove, abitudini nuove e, ovviamente, una scuola del tutto nuova – amici, amiche e insegnanti compresi.

Tra le novità in famiglia, anche l’assenza della tata: insomma, un inizio scolastico abbastanza turbolento!

Nel turbinio delle modifiche e dell’assestamento, i piccoli di Cambridge saranno però molto contenti di una novità: sarà papà William a portarli a scuola tutte le mattine. È stato proprio il Principe, infatti, a volerlo: niente più autisti e niente più tate, sarà lui in persona a prendersi il giusto tempo per accompagnare i tre figli alla loro nuova scuola.

Una decisione molto importante, che fa notare quanto, anche in una famiglia così importante e costantemente sotto i riflettori, il valore dell’unione e l’amore per i propri figli sia sempre e comunque al primo posto.

La priorità – dicono i genitori – va alla serena crescita di tutti e tre: il trasloco, in questo senso, servirà proprio ad “allontanare” i paparazzi e a fare vivere ai figli un’infanzia il più possibile “normale”.

La nuova dimora sarà per loro una nuova avventura; non mancheranno giochi, feste, incontri con la famiglia e, naturalmente, la gestione dei compiti scolastici.

Che cosa studieranno alla Lambrook School?

La nuova scuola proporrà sia materie classiche, sia materie, per così dire, “nuove”. Infatti, oltre alle materie obbligatorie previste dal sistema scolastico inglese (matematica, inflese, scienze, storia, geografia, informatica, tencologia, arte e design), ci saranno materie nuove come francese, greco e, a partire dal quinto anno in poi, anche latino obbligatorio.

Ma non solo.

Infatti, oltre a queste discipline più “rigide e formali”, ci saranno materie più coinvolgenti e dinamiche: corsi di teatro, corsi di danza, corsi di musica e un largo spazio dedicato allo sport. Basti pensare che nella nuova scuola (che, ricordiamo, si estende per ben 21 ettari) sono presenti un campo da golf, campi da football, campi da rugby e da cricket e una grandissima piscina. È presente, infine, anche una piccola fattoria didattica interna, che darà la possibilità ai bambini e alle bambine di imparare le principali nozioni di agricoltura e capire le dinamiche di un allevamento di animali.

La parola d’ordine della Lambrook School? Coinvolgimento a 360 gradi!

La retta della Lambrook School

La scuola gode sicuramente di un’offerta formativa ricca e stimolante ma non è accessibile a chiunque. Infatti, la retta da pagare varia tra i 5200 e gli 8300 euro a trimestre per bambino/a, a seconda della classe frequentata.