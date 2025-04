Body modellante: benefici e usi

Alcuni capi di biancheria intima sono indicati in quanto lavorano sul fisico. Un esempio è il body modellante che modella e definisce la figura in modo semplice senza esagerare. Scopriamo come fare a indossarlo e i vantaggi di un accessorio del genere sul proprio corpo e la propria silhouette.

Body modellante

Un prodotto che, come dice la parola, va a modellare il corpo in modo da permettere di sentirsi a proprio agio. Il body modellante è un accessorio che non dovrebbe mancare nel guardaroba di ogni donna. Si distingue per essere un capo intimo che va a scolpire la silhouette in modo da renderla maggiormente snella e armoniosa.

Definisce e scolpisce i punti maggiormente critici quali l’addome, il girovita e le cosce. Non appena lo si indossa dà immediatamente la sensazione di essere maggiormente tonica e snella. Un risultato che può essere migliorato anche da una buona alimentazione e da tanta attività fisica. Permette di sentirsi a proprio agio nel proprio corpo.

Il body modellante, essendo un capo di biancheria intima, solitamente si indossa al posto del classico reggiseno proprio per definire la silhouette. Corregge il corpo in modo che sia maggiormente armonioso senza comprimerlo troppo. Definisce nel modo migliore quelle zone quali il seno, i fianchi, andando anche a sollevare i glutei.

Solitamente è realizzato in un tessuto morbido ed elastico per cui non causa problemi alla pelle. Le spalline regolabili permettono di regolarlo nel modo migliore possibile. Non ha cuciture o cerniere ed è possibile indossarlo sotto i vestiti o anche le gonne e le camicie.

Body modellante: a chi sta bene

Il body modellante è un capo che apporta molti vantaggi per cui ogni donna può indossarlo. Un capo di biancheria intima indicato soprattutto a coloro che vogliono perdere dei chili in più. Infatti questo capo permette di assottigliare il punto vita, l’addome, le cosce dando un effetto snellente e tonico in poco tempo.

Va a migliorare la silhouette per un décolleté maggiormente sollevato e florido, oltre a rendere maggiormente armoniosi i fianchi. Combatte poi la cellulite e la buccia d’arancia proprio perché contiene e modella il fisico. Adatto a chi ha subito un intervento e vuole mantenere la forma desiderata migliorando così la propria forma fisica.

Un capo come il body modellante è indicato in quanto ha la capacità di comprimere ma non di stringere. Il fatto che sia realizzato in tessuto morbido ed elasticizzato è un ulteriore vantaggio per questo capo. Snellisce la figura andando a definire le curve dando l’aspetto di una figura armoniosa e tonica, oltre che snella.

Un capo del genere slancia la propria figura facendo in modo che sia maggiormente sensuale per poi adattarsi a ogni corpo e abbigliamento, formale o informale.

Body modellante: dove comprare

