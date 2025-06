Pigiami estivi: modelli e tendenze

Con le temperature alte, soprattutto la notte, è bene indossare qualcosa che permette di sentirsi comodi ma anche di mantenere il fresco in modo da non sudare. Per questa ragione, qui abbiamo selezionato alcune delle caratteristiche dei migliori pigiami estivi da indossare in questa stagione scegliendo tra varie proposte.

Pigiami estivi

Un indumento quale i pigiami estivi si distingue per le tante tipologie in base ai modelli e allo stile. L’uso di questo capo anche quando fa caldo è molto popolare e apprezzato. Con l’aumento delle temperature si lascia spazio a dei tessuti maggiormente leggeri e fini come il cotone e a completi più corti come il pantaloncino o la canotta, per esempio.

Il comfort, quindi la comodità di indossarlo è una delle caratteristiche fondamentali da tenere d’occhio al momento della scelta. Scegliere il giusto pigiama anche quando fa caldo aiuta a regolare la temperatura corporea evitando di sudare troppo durante la notte. I tessuti leggeri sono adatti anche perché permettono di mantenere fresco.

Per quanto riguarda il tessuto dei pigiami estivi ricordiamo che la seta, il lino e il cotone sono particolarmente apprezzati. Il cotone risulta essere economico, facile da reperire ma anche morbido al tempo stesso. La seta è altrettanto apprezzata anche perché lascia una sensazione di morbidezza sulla pelle.

Innanzitutto devono essere comodi e pratici. Per questa ragione un modello con shorts e top può essere particolarmente indicato per la comodità e la freschezza. Un’altra soluzione valida sono le camicie da notte lunghe o corte oppure i pigiami a chemisier che si presentano con una fila di bottoni sulla parte davanti.

Pigiami estivi: colori

Oltre alle caratteristiche dei pigiami estivi, bisogna anche valutare i colori. Per la stagione calda i colori pastello come il nude, l’azzurro, ma anche il giallo banana sono molto desiderati e amati. Le fantasie variano: si passa da stampe naturali come immagini di fiori, di ciliegie ad altre maggiormente di tendenza con disegni e decorazioni 3D.

Sono vari i design disponibili sul mercato: da quelli più classici e tradizionali ad altri maggiormente divertenti. Si può anche scegliere, se piace questo capo, qualche tocco o decorazione come il pizzo o ricami per un po’ di femminilità e permettere di essere maggiormente sicura e comoda anche quando si dorme durante la notte.

Sebbene la comodità e la praticità siano fattori importanti nella scelta dei pigiami estivi non bisogna dimenticare anche il lato sensuale e femminile per apparire bella anche in questo momento della notte. A tal proposito, si trovano maglietta a manica corta con bermuda e baldanza o rivoli in pizzo o ancora pantaloncino corto in pizzo foderato.

Pigiami estivi: offerte Amazon

Per questo capo il sito di Amazon punta a diverse promozioni e offerte da non perdere. Cliccando la foto si scorgono i dettagli del prodotto. Qui sotto la classifica propone tre pigiami estivi scelti dalle consumatrici dell’e-commerce con una descrizione di ogni modello tra quelli più adatti per il periodo e tra varie fantasie.

1)Litherday pigiama donna estivo

Un modello con maglia a manica corta e scollo a V con pantaloncino con coulisse da poter regolare. Un pigiama estivo comodo e fresco realizzato in elastan e cotone. Il design è molto elegante e alla moda con la stampa a stelle dei pantaloncini. Adatto come pigiama ma anche per altre occasioni.

2)Uniexcosm pigiama donna corto

Un pigiama corto con maglietta a manica corta dal girocollo rotondo e pantaloncini con coulisse regolabile. Molto semplice e carino con tasche laterali. Un pigiama che si adatta a ogni corporatura. La vestibilità è ampia e disponibile in vari colori.

3)Ekouauer pigiama corto donna estivo

A differenza degli altri modelli, è un pigiama con pantaloncino corto con canotta e non maglietta a manica corta. Dona la giusta libertà e comfort anche grazie al materiale traspirante e comodo con cui è realizzato. Molto sensuale e disponibile in vari colori.

