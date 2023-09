Oggi, 20 settembre 2023, sbarca su Apple Tv la docu serie “The Supermodels“, proprio in concomitanza con la Milano Fashion Week. Perché dovremmo guardare tutti questa serie? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Perché anche tu dovresti guardare The Supermodels? La serie sbarca su Apple Tv durante la Fashion Week

Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista e Christy Turlington. Difficile che qualcuno non le abbia mai sentite nominare, ebbene queste quattro supermodelle sono proprio le protagoniste della docu-serie “The Supermodels”, in uscita oggi, 20 settembre 2023, su Apple Tv, in concomitanza con la Fashion Week, che in questi giorni si sta svolgendo nella città meneghina. Questa serie è ideata da Imagine Documentaries e One Story Up, e alla regia abbiamo il regista americano Premio Oscar Roger Ross Williams e Larissa Bills. Questa serie è composta da 4 episodi, pensati per conoscere meglio ognuna delle quattro supermodelle elencate prima, che sono state in grado di portare grandi cambiamenti nel mondo della moda. Si tratta di una serie davvero da non perdere, perché oltre all’aspetto lavorativo, possiamo conoscere meglio il lato umano di ognuna di loro e quello che hanno dovuto passare. La serie pone l’attenzione anche sugli effetti collaterali dell’essere una modella, al culto del corpo perfetto, alla magrezza e a tutte quelle cose che, fortunatamente, negli ultimi anni la moda ha rinnegato. “The Supermodels” ci riporta nel passato, fornendoci un quadro storico e culturale molto importante. Insomma una docu-serie davvero da non perdere non solo per gli appassionati di moda, ma per tutti.

The Supermodels: cosa vedremo nei 4 episodi della serie

“The Supermodels” racconta l’epoca d’oro della moda, da quando quattro giovani donne provenienti da diverse parti del mondo si ritrovano nello studio fotografico di Steven Meisel, a New York. Già famose singolarmente, insieme hanno raggiunto una fama incredibile, non solo grazie alla loro abilità di modelle, ma grazie anche a George Michael che ne ha immortalato la sensualità nel suo video musicale “Freedom“, e di Gianni Versace, che ha intuito subito il talento delle quattro donne. Nelle serie viene raccontato il dietro le quinte delle sfilate più importanti, oltre a porre l’attenzione sulla profonda amicizia che legava le quattro modelle. Oggi sono diventate imprenditrici, filantrope e attiviste. Cindy Crawford, Linda Evangelista, Naomi Campbelle e Christy Turlington si raccontano e sono raccontate in questa docu-serie davvero imperdibile. Le quattro super modelle, legate ormai da una amicizia trentennale, parlano anche della loro amicizia e di come si siano sempre sostenute a vicenda. Uno dei temi trattati in “The Supermodels” è l’empowering, ovvero come le protagoniste, nel corso degli anni, siano riuscite a diventare delle icone, delle attiviste e delle filantrope. Le quattro donne hanno anche collaborato in veste di produttrici esecutive e hanno dato il loro consenso alla divulgazione di immagini e video d’archivio inediti, che sono già di per sé un motivo per non perdersi questa docu-serie. Vi ricordo che la serie “The Supermodels” è disponibile da oggi, 20 settembre 2023, su Apple Tv. Non resta che andare a vederla!