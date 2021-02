Entrata nella storia come una delle top model più belle e amate degli anni ’90. Scopriamo la storia di Cindy Crawford dalla carriera alla vita privata.

Chi è Cindy Crawford

Cynthia Ann Crawford, semplicemente detta Cindy (DeKalb, 20 febbraio 1966), è una ex top model americana.

Con origini di ogni tipo, tedesche, inglesi, scozzesi, francesi e danesi nasce nell’Illinois, negli Stati Uniti. Cresce con i genitori John e Jennifer e il fratello Jeff che però viene a mancare a solo 4 anni per leucemia.

Un giorno d’estate, per puro caso, un noto fotografo la scopre e le scatta alcune foto mentre si trova nei campi di pannocchie. Propone gli scatti alla rivista per cui lavora che li trova stupendi e Cindy trova un lavoro come modella. Una volta diplomatasi riesce a potersi permettere, grazie al suo impiego, di iscriversi alla facoltà di ingegneria chimica. Scopre pian piano che questa non è la sua strada e decide di lasciare per impegnarsi nella moda così si trasferisce a New York.

L’inizio della carriera nel mondo della moda

Nel 1989 ottiene un contratto con la nota azienda di cosmetici Revlon del valore di 3 milioni di dollari per tre anni. In realtà poi la collaborazione prosegue fino al 2000 rimanendo l’immagine del brand per oltre dieci anni. Negli anni ’90 inoltre conduce il programma di MTV “House of Style” e ottiene il suo primo ruolo come attrice nel film “Facile preda” dichiarato un fallimento.

Oltre ai ruoli promozionali e quelli in tv riesce ad ottenere grande successo nel mondo della moda posando per prima nuda sulla rivista Playboy. Entra al quinto posto nella classifica delle cento donne più sexy del secolo posando inoltre su copertine importanti come Vogue o Elle. Si inserisce nel gruppo di top model che vede protagoniste Carla Bruni, Naomi Campbell e Claudia Schiffer.

Curiosità e vita privata della nota supermodella

Della modella nata sotto il segno dei pesci ci sono alcune curiosità poco note. Interessante la storia che la vede protagonista di una campagna in Norvegia nel 1992. La Crawford infatti è stata testimonial di un brand che aveva grandi manifesti sulle strade ed è stato necessario toglierli perchè era incrementato il numero di incidenti.

Della sua vita invece si conosce la nota storia d’amore con Richard Gere durata quattro anni con cui si è per altro sposata molto presto. Un errore che, sostiene oggi, non ricommetterebbe a tornare indietro. Successivamente sposa Rande Gerber con cui ha due figli: Presley e la nota modella Kaia, oggi sulle orme della madre.