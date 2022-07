Una notizia bomba che arriva dal Regno Unito: per l’estate la Regina ha invitato Harry e Megan e la clamorosa indiscrezione del Daily Mail sulla decisione di Elisabetta II pare abbia gettato nello scompiglio la corte o quella parte di essa che credeva la coppia ormai fuori dal cuore della sovrana.

E invece i tabloid britannici ne sono “certi”: si dice che la regina abbia invitato Harry e Meghan a Balmoral per l’estate e che se i due accettassero potrebbero trascorrere del tempo con la sovrana e (qui il condizionale è d’obbligo) perfino con gli altri reali, inclusi Carlo, Camilla, William e Kate.

La regina ha invitato Harry e Megan a Balmoral

Una fonte anonima ha spiegato che la chiacchieratissima coppia “ha avuto a malapena 15 minuti” per stare con Elisabetta in occasione del Giubileo di Platino e che questa cosa abbia messo “qualche senso di colpa” nel cuore di Sua Maestà.

Pare infatti che Elisabetta abbia anche una voglia matta di stare un po’ con i pro nipotini, i figli del duca e della duchessa Archie e Lilibet, che con la soluzione vacanziera trascorrerebbero del tempo con la loro bisnonna.

L’arrivo della regina Elisabetta nelle Higlands

Dal canto suo la sovrana del Regno Unito è già arrivata in questi giorni in una loggia nella sua tenuta delle Highlands. Una fonte di Balmoral ha detto al The Sun domenica: “Al personale è stato detto di aspettarsi l’elenco completo dei reali tra cui Harry, Meghan e i loro figli Archie e Lilibet.

Si stanno preparando per i Sussex”. E un’altra “gola profonda” di palazzo ha affermato malignamente: “Sarei sbalordito se si presentassero”.