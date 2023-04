PayPal ha deciso di puntare sui concerti, anche a rate. È iniziata una nuova collaborazione molto interessante con Ticketmaster. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa partnership.

PayPal punta sui concerti: nuova partnership con Ticketmaster



Le ultime dichiarazioni di Fedez sulla produzione dei dischi musicali ha fatto molto riflettere, sia nel settore che tra gli appassionati. La sua valutazione è stata molto chiara, tanto che il rapper ha dichiarato che secondo lui non ha più senso fare dischi in questo momento. Le piattaforme di streaming hanno sicuramente ribaltato il settore nel corso degli ultimi anni, espandendosi sempre di più. Ha collaborato anche la progressiva scomparsa dei lettori Cd sia dai computer che dagli altri contesti e questo sembra dimostrare che probabilmente i cd non attirano più come un tempo, ad eccezione di tutti quei fan più affezionati, che hanno ancora intenzione di acquistarli e acquistare anche i vinili. Le sue dichiarazioni hanno sicuramente riacceso il dibattito sullo stato dell’industria musicale con supporto fisico, mentre gli spettacoli dal vivo sono tornati nel pieno della loro straordinaria attività, dopo il terribile stop dovuto alla pandemia di Covid. Per promuovere e rendere più semplice la vita dei fan che hanno voglia e bisogno di seguire i loro artisti preferiti e partecipare agli eventi, Live Nation Entertainment ha deciso di firmare una collaborazione strategica con PayPal, che sicuramente piacerà a moltissime persone. Un’idea e un progetto per far diventare questo sistema di pagamento il sistema preferenziale su Ticketmaster, cercando di ampliare nello stesso tempo le possibilità che vengono offerte agli utenti, tenendo anche conto della sicurezza.

PayPal collabora con Ticketmaster: la sicurezza al primo posto



Non si parla solo di semplificare la vita, ma anche di mettere la sicurezza al primo posto. Con PayPal Checkout, la sicurezza diventa una vera priorità, offrendo diversi sistemi di pagamento per effettuare le proprie transazioni in modo sicuro. Inoltre, la funzionalità PayPal Paga in 3 rate consente anche di dividere il proprio pagamento in tre rate mensili, prive di interessi, che verranno addebitate in modo automatiche sul conto PayPal che è stato scelto per il pagamento. “Il nostro obiettivo consiste nel mettere in contatto senza soluzione di continuità gli artisti e gli organizzatori di eventi con i fan, ovunque si trovino nel mondo, e PayPal ci aiuta a portare questo obiettivo ad un livello superiore, con una soluzione di pagamento di portata veramente globale” sono le parole di Mark Yovich, presidente di Ticketmaster. Yovich ha aggiunto anche che questa partnership che hanno deciso di firmare dona ai fan la continuità e la sicurezza di avere un metodo di pagamento che sia sempre affidabile e accessibile in qualsiasi parte del mondo, rendendo le cose molto più semplici e riuscendo sempre a mettere al centro di ogni transazione e di ogni movimento la sicurezza. Una collaborazione davvero molto apprezzata quella tra Ticketmaster e PayPal, che sicuramente aiuterà le persone che vogliono andare ai concerti a prenotare i biglietti in modo più pratico e sicuro, aggiungendo la possibilità di pagare a rate.