Martedì 27 giugno 2023 piazza Duomo a Milano si è riempita di persone, di luci e di tanta, tantissima musica. Il concertone di Love Mi ha raccolto grandi artisti, tra cui ovviamente anche Fedez, salito sul palco con gli Articolo 31 e Annalisa con la loro nuova Disco Paradise. Il look del rapper milanese è un mix tra il glamour e il casual: vediamolo più nel dettaglio.

Love Mi, Fedez opta per un look glamour e casual: chi ha firmato l’outfit?

È stato lui a organizzare la grande serata di intrattenimento e si è anche esibito insieme ai suoi colleghi e amici. Fedez è salito sul palco del Love Mi e si è esibito indossando un outfit glamour e casual allo stesso tempo. Il rapper è un grande appassionato di moda e anche per il concertone non ha smentito tale passione. Salito sul palco nei momenti finali dell’evento musicale di beneficenza, Fedez ha sfoggiato un look più sofisticato rispetto al pomeriggio, quando il pezzo cult era stata la canotta, perfetta per sopportare il caldo della città.

La sera, però, si è portata dietro l’alta moda e Fedez ha indossato una t-shirt oversize a rete targata Prada. Il modello è uno di quelli in tendenza per l’estate 2023, il colore è un total white candido e il tessuto è un mix perfetto tra la seta e il cotone. Sul petto appare ovviamente l’iconico logo del brand, ricamato a dovere e di grande impatto estetico. Pare che la t-shirt Prada di Fedez abbia un costo pari a 1200 €: cifre decisamente di alta moda.

Alla t-shirt bianca Prada oversize, Fedez ha voluto abbinare un paio di pantaloni corti total black in contrasto cromatico. Il modello arriva ad altezza ginocchio e lo stile è più flare/baggy. Bianche anche le sneakers, per tornare al total white della maglia. Insomma, un outfit bicolor che ha conquistato il palco del Love Mi.

Accanto al rapper sono saliti anche Annalisa e gli Articolo 31, prontissimi per cantare la loro nuova hit dell’estate 2023, Disco Paradise. Annalisa in total black, mentre J-Ax ha optato per un look eccentrico, occhiali da sole e bandana nera.

Love Mi, Fedez opta per un look glamour e casual: come abbinare la t-shirt di Prada

Il look di Fedez per il concerto del Love Mi è semplice, glamour, casual, ma non lascia da parte il lusso. La t-shirt oversize di Prada, infatti, è il pezzo forte dell’intero outfit e il rapper non poteva non rinunciare alla grande tendenza.

Abbinare la t-shirt a rete di Prada non è poi così complesso. Adatta sia di giorno, ma forse più idonea a un look serale, la t-shirt bianca di Prada scelta da Fedez si abbina sia a un paio di pantaloni corti neri (proprio come ha fatto il rapper), sia a un paio di pantaloni corti dalle tonalità più chiare. Di grande tendenza il beige, che col bianco si sposa molto bene. Eventualmente, se siete più propensi per i jeans, niente panico: la t-shirt si sposa perfettamente anche con essi, preferibilmente con un lavaggio chiaro per il giorno, mentre per la sera è sempre preferibile un lavaggio scuro.

Ai piedi, infine, le sneakers possono essere la soluzione ottimale.