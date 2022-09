Stivali platform: il ritorno della moda anni 90

Le Spice Girls ne hanno fatto il loro simbolo fashion, ma sono stati un accessorio iconico anche per Elton John (impossibile dimenticarsi i suoi outfit stravaganti extra cool): di che cosa stiamo parlando? Dei platform boots, ovviamente!

Sembra proprio che la moda dell’estate 2022 si sia tuffata letteralmente nel passato; complice la nostalgia e la voglia di evadere dal presente per riscoprire tempi e mode passati, ecco che a fare un grandissimo ritorno sono proprio gli stivali dal tacco spesso e altissimo.

L’avreste mai detto?

I platform boots sono il modello anni ’90 perfetto per la nuova stagione

Il modello platform sembra proprio avere fatto breccia nel grande circuito del fashion. Pensavamo di averli abbandonati per sempre ma, come accade la maggior parte delle volte, il per sempre, nella moda, difficilmente vale come vero.

Sì, perché essendo una continua marea di cambiamenti, contaminazioni e oscillare tra ciò che è stato e ciò che sarà, la moda spesso tocca tendenze ormai depositate sul fondo e le riporta a galla, come se il tempo non fosse mai passato.

Ed ecco che fanno il loro grande ritorno gli stivali platform: dal plateau altissimo e massiccio, questo modello di scarpa è la tendenza assoluta della nuova stagione! Pescati dalle onde anni ’90 (ma anche di quelle anni ’70, basti pensare a star musicale come i Kiss o Elton John), i platform boots conquistano anche le star e celebrità dei nostri tempi.

La nuova stagione fashion 2023 vedrà aggiornamenti particolarissimi in merito ai platform boots; Ambush, ad esempio, per la collezione Resort 2023 ha disegnato una nuova versione dello stivale che andrà sopra il ginocchio e sarà caratterizzato dalle “mille aperture” e cinturini: lasciarsi travolgere dal mood punk sarà meraviglioso.

Anche Marine Serre ha lavorato a una nuova versione dello stivale platform: per la stagione primaverile-estiva del 2023, infatti, il suo platform boot arriverà in velluto e probabilmente di colore verde: indossarlo ci riporterà nelle favolose piste anni ’70!

Ma chi ha detto che gli stivali extra plateau siano solo per le donne? Nessuno, tant’è che ce lo racconta proprio la storia, considerando che tale modello era indossato indistintamente da uomini e donne. In occasione della nuova stagione 2023 anche EGONIab proporrà un nuovo modello di platform boots: in pelle e con cinturino sulle cosce (passanti inclusi), per un effetto finale rock e assai audace.

Anche il designer Rick Owens si è lasciato affascinare dalla nuova tendenza e continuerà a proporre il suo noto modello Kiss Boot in nuove e originali versioni.

Le celebrities non rinunciano ai platform boots

Le celebrities non hanno saputo resistere al gusto rock glam degli stivali platform: da Zendaya e il suo modello extra pink, all’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni, fino ad arrivare alla stupenda Hailey Bieber che sceglie un modello alto fino al ginocchio. E ancora, Charlie D’Amelio, Olivia Rodrigo e Kourtney Kardashian: insomma, i platform boots hanno letteralmente conquistato il cuore (e le scarpiere) anche delle star italiane e internazionali.

Non ci resta che aspettare le nuove uscite e, perché no, decidere di osare un po’ di più!