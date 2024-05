Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, l’oroscopo della settimana dal 3 al 9 giugno 2024 per ogni segno zodiacale.

L’oroscopo della settimana dal 3 al 9 giugno 2024

Nel corso di questa settimana il pianeta Mercurio lascerà il segno del Toro per entrare in quello dei Gemelli, portando belle novità lavorative soprattutto per i segni di Aria. Ma vediamo adesso insieme nel dettaglio l’oroscopo dal 3 al 9 giugno 2024 per tutti i segno zodiacali.

L’oroscopo della settimana dal 3 al 9 giugno 2024 per ogni segno zodiacale

Vediamo adesso insieme l’oroscopo dal 3 al 9 giugno 2024, segno per segno:

Ariete: ottima settimana dal punto di vista lavorativo, non mancheranno infatti le soddisfazioni. Buona settimana anche per quanto riguarda i sentimenti, sia per chi è in coppia sia per chi è single che potrebbe conoscere qualcuno di speciale.

ottima settimana dal punto di vista lavorativo, non mancheranno infatti le soddisfazioni. Buona settimana anche per quanto riguarda i sentimenti, sia per chi è in coppia sia per chi è single che potrebbe conoscere qualcuno di speciale. Toro: settimana a due facce, positiva dal punto di vista lavorativo, un pò meno da quello sentimentale, potrebbero infatti esserci discussioni e litigi con il partner. Cercate di non prendervela per ogni cosa.

settimana a due facce, positiva dal punto di vista lavorativo, un pò meno da quello sentimentale, potrebbero infatti esserci discussioni e litigi con il partner. Cercate di non prendervela per ogni cosa. Gemelli: settimana davvero super all’orizzonte! Mercurio, Venere, Giove e il Sole sono tutti dalla vostra parte. Ottime notizie sul lavoro, alcuni di voi potrebbero ricevere una promozione e in amore, tanta passione e romanticismo!

settimana davvero super all’orizzonte! Mercurio, Venere, Giove e il Sole sono tutti dalla vostra parte. Ottime notizie sul lavoro, alcuni di voi potrebbero ricevere una promozione e in amore, tanta passione e romanticismo! Cancro: questa settimana sarete più stanchi del solito, cercate quindi di riposarvi il più possibile. Nel week end vi sentirete invece più romantici che mai, perché non organizzare una bella sorpresa al proprio partner?

questa settimana sarete più stanchi del solito, cercate quindi di riposarvi il più possibile. Nel week end vi sentirete invece più romantici che mai, perché non organizzare una bella sorpresa al proprio partner? Leone: Mercurio tornerà dalla vostra parte e vi porterà tanta fortuna sul lavoro. Se avete un progetto nel cassetto beh, è questo il momento perfetto per provare a realizzarlo! In amore settimana tranquilla.

Mercurio tornerà dalla vostra parte e vi porterà tanta fortuna sul lavoro. Se avete un progetto nel cassetto beh, è questo il momento perfetto per provare a realizzarlo! In amore settimana tranquilla. Vergine: settimana abbastanza complicata, sotto tutti i punti di vista. Sul lavoro potrebbero esserci diversi imprevisti, e anche in amore non sono escluse discussioni e litigi. Cercate di affrontare tutto con calma.

settimana abbastanza complicata, sotto tutti i punti di vista. Sul lavoro potrebbero esserci diversi imprevisti, e anche in amore non sono escluse discussioni e litigi. Cercate di affrontare tutto con calma. Bilancia: nonostante l’opposizione di Marte che vi rende parecchio nervosi e stanchi, grazie a Mercurio questa settimana non mancheranno le soddisfazioni sul lavoro. In amore settimana di alti e bassi.

nonostante l’opposizione di Marte che vi rende parecchio nervosi e stanchi, grazie a Mercurio questa settimana non mancheranno le soddisfazioni sul lavoro. In amore settimana di alti e bassi. Scorpione: grandi novità in ambito lavorativo, alcuni di voi potrebbero finalmente veder realizzato un progetto a cui tenevano particolarmente, altri potrebbero iniziare un nuova collaborazione. In amore arriveranno tempi migliori.

grandi novità in ambito lavorativo, alcuni di voi potrebbero finalmente veder realizzato un progetto a cui tenevano particolarmente, altri potrebbero iniziare un nuova collaborazione. In amore arriveranno tempi migliori. Sagittario : con Mercurio, Giove e Venere in opposizione non sarà una settimana facile. Imprevisti sul lavoro, stanchezza e litigi con il partner potrebbero essere all’ordine del giorno. Cercate di dedicare del tempo a voi stessi.

: con Mercurio, Giove e Venere in opposizione non sarà una settimana facile. Imprevisti sul lavoro, stanchezza e litigi con il partner potrebbero essere all’ordine del giorno. Cercate di dedicare del tempo a voi stessi. Capricorno : settimana di alti e bassi, avete bisogno di riposo, gli impegni e io pensieri sono sempre troppi. Un bel pomeriggio in una spa è quello che fa per voi. Occhio al nervosismo nel fine settimana.

: settimana di alti e bassi, avete bisogno di riposo, gli impegni e io pensieri sono sempre troppi. Un bel pomeriggio in una spa è quello che fa per voi. Occhio al nervosismo nel fine settimana. Acquario: grande settimana per voi, da ogni punto di vista. Avrete infatti una marcia in più, sul lavoro non mancheranno le soddisfazioni, in amore grandi opportunità per chi è single!

Pesci: settimana difficile dal punto di vista lavorativo, non solo sarete carichi di lavoro ma gli imprevisti saranno all’ordine del giorno. In amore invece settimana piuttosto tranquilla e serena.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

L’oroscopo di giugno 2024 per il segno della Vergine: mese di grandi opportunità

L’oroscopo di giugno 2024 per il segno del Leone: mese di introspezione