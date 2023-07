Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, l‘oroscopo della settimana dal 31 luglio al 6 agosto 2023, segno per segno.

L’oroscopo della settimana dal 31 luglio al 6 agosto 2023

Questa settimana saranno i segni di fuoco e di terra quelli baciati in particolar modo dalla fortuna, in particolare il segno del Leone sta vivendo un momento davvero magico. Marte e Mercurio nel segno della Vergine porteranno invece un pò di stress. Ma vediamo adesso nel dettaglio le previsioni per la settimana che va dal 31 luglio al 6 agosto 2023, segno per segno.

L’oroscopo della settimana dal 31 luglio al 6 agosto: tutti i segni zodiacali

Vediamo ora nel dettaglio cosa riservano le stelle nella settimana dal 31 luglio al 6 agosto 2023, segno per segno.